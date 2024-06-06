Вестник Кавказа

Все отели "Красной Поляны" обзавелись экологическими сертификатами

Роза хутор
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Всем отелям "Красной Поляны" выдали экологические сертификаты". Процедура является добровольной. Курорт соблюдает около 70% рекомендаций.

Пресс-служба курорта "Красная Поляна" в Сочи сообщила о выдаче экологических сертификатов от программы "Зеленый ключ" всем отелям курортной зоны.

На курорте заявили, что ранее процедуру прошли гостиницы на "Поляне 960", а сегодня знаком наградили отели уровня "Поляна". Таким образом, сертификатами обзавелись все девять гостиниц.

Стоит отметить, что процедура является добровольной. Сертификация демонстрирует выполнение отелями рекомендованных и обязательных критериев. Курорт соблюдает около 70% рекомендаций "Золотого Ключа".

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