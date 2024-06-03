Сочи потратит 2,6 трлн рублей на развитие туризма

Власти Сочи намерены добиться увеличения туристического потока в два раза до 15 млн в течение девяти лет. В рамках этого проекта будут потрачены свыше 2,6 трлн рублей.

В Сочи станет еще больше туристов. Власти курорта планируют масштабно вложиться в развитие туристической отрасли и нарастить поток путешественников до 15 млн к 2035 году. Информацию об этом опубликовала вице-мэр города Светлана Калинина в своем telegram‑канале.

По словам замглавы курорта, средства в размере 2,6 трлн рублей будут направлены на модернизацию и строительство отелей, санаториев, ремонт и благоустройство прибрежной зоны, развитие транспортной инфраструктуры города.

"Туристический поток к 2035 планируется увеличить почти в 2 раза - до 15 млн чел. На это направлен портфель 80 проектов на сумму свыше 2,6 трлн руб. Это центральные проекты в санаторно-курортной отрасли, проекты в соцсфере, и поддерживающие амбицию развития -проекты в смежных отраслях и крупные инфраструктурные"

– Светлана Калинина

Как сообщила Калинина, команда курорта защитила в столичной школе управления "Сколково" проект в рамках программы "Гостеприимные города". В связи с этим Сочи планирует повысить свою привлекательность для туристов.

По информации вице-мэра, сейчас Сочи входит в ТОП-30 лучших мировых курортов и стремится войти в десятку.

Сейчас городские власти разрабатывают электронный портал, с помощью которого будет подсчитываться количество прибывших туристов.