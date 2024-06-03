Пятизвездочный отель в Сочи появится на месте советского недостроя

В Сочи снесут недостроенный советский пансионат для строителей БАМ, на его месте будет возведен гостиничный комплекс уровня "5 звезд".

Новый высококлассный отель построят в Сочи к 2028 году. Пятизвездочный отель сети Azimut Hotels будет работать по системе "все включено".

В Сочи через несколько лет начнет работать новый отель уровня "пять звезд", построить его решили на месте старого недостроенного объекта - пансионата для строителей БАМа, который начали сооружать в советское время, 45 лет назад, но так и не открыли.

Новый туристический объект будет готов к 2028 году и займет около 5 га. Гостиничный комплекс будет работать круглый год, номерной фонд составит 1200 номеров. Отели с системой "все включено" крайне востребованы на черноморском курорте.

Новый отель "Азимут" потребует инвестиций в размере 16 млрд рублей.