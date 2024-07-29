Движение на дороге к дагестанскому селу Куруш возобновлено после схода оползня

В результате сильных осадков на подступе к селу Куруш в Докузпаринском районе Дагестана образовался оползень, перекрывший дорожное движение. Благодаря слаженной работе дорожных служб путь к населенному пункту снова открыт.

Дорога по направлению к дагестанскому селу Куруш в Докузпаринском районе снова открыта для движение автотранспорта. Ранее путь был перекрыт из-за оползня, образовавшегося в результате проливных дождей и попаданием воды под землю.

Сразу после происшествия сотрудники дорожно-строительных служб приступили к ликвидации последствий происшествия.

На протяжении нескольких дней они упорно очищали путь во главе с директором участка Насиром Бекеровым. Им удалось убрать обвалы, камни и грунт, разбросанные по дороге. В работах участвовали квалифицированные рабочие и специализированная техника.

Особенности местности, в частности ее гористость, и вероятность обвала значительно усложняли работу служб. Тем не менее, им удалось справиться с проблемой и возобновить движение машин на важном участке дороги.