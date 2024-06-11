Вестник Кавказа

Рекордное количество оползней произошло в Грузии за год

последствия оползня
© Фото: официальный сайт МВД Грузии
Количество оползневых процессов в Грузии увеличилось более чем в 10 раз с 2011 года. В минувшем году их произошло 1,3 тыс.

В 2023 году в Грузии было зарегистрировано 1360 оползневых процессов. Об этом свидетельствуют данные Нацагентства окружающей среды.

Это самое большое количество оползневых процессов, происходившее в республике за последние 12 лет. В 2011 году было выявлено всего 94 оползня, передает "Sputnik Грузия".

На сегодняшний день Грузия входит в число самых сложных горных краев мира с точки зрения развития стихийных геологических процессов, а также по уровню повреждаемости территории и угроз населению и объектов инфраструктуры.

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