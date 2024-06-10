Дождь отрезал от внешнего мира приграничное село в Армении

К соседствующему с Губадлинским районом Азербайджана армянскому селу Шурнух невозможно проехать: прошедшие дожди размыли асфальт. Власти соседнего города Горис обещают восстановить сообщение в течение суток.

Как рассказали сегодня в мэрии Гориса (Сюникская область Армении), приграничное селение Шурнух попало в инфраструктурную изоляцию из-за уничтожения дороги проливными дождями – асфальт буквально смыло дождевой водой.

"Недавно построенная дорога понесла значительный ущерб в результате стихийного бедствия. Асфальтовое покрытие дороги было затоплено сильным потоком дождевой воды, а на проезжей части образовались глубокие ямы"

– мэрия Гориса

В настоящее время дорожные рабочие из Гориса пытаются в короткие сроки очистить и отремонтировать единственный подъезд к Шурнуху. Власти надеются, что восстановить сообщение с селением удастся днем воскресенья.

Напомним, что Шурнух – одно из армянских сел, в годы оккупации Карабаха и Восточного Зангезура незаконно разросшихся на территорию Азербайджана. После завершения Карабахской войны и восстановления условной границы между двумя странами селение находится непосредственно на рубеже с Губадлинским районом АР.