Вестник Кавказа

Оползень накрыл дорогу на западе Грузии

Оползень
© Фото: официальный сайт МВД Грузии
Движение на километровом участке трассы Батуми – Ахалцихе прервано со вчерашнего вечера. Накануне там сошел оползень.

В западной части Грузии сошел на дорогу оползень. Об этом сказано в заявлении департамента автомобильных дорог страны.

Из-за схода массы земли 97-й километр трассы Батуми (Ангиса) – Ахалцихе (село Бодзаури) оказался недоступен для проезда всех транспортных средств.

Согласно сообщению, оползень накрыл дорогу нак19 октября. Из-за непогоды работы по очистке дорожного полотна были отложены до сегодняшнего утра.

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