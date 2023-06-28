Беларусь развивает торговлю с Астраханской областью

Опубликовано: 15:27, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Губернатора Астраханской области

Беларусь наращивает торговлю с Астраханской областью, также белорусские строители готовы помочь Астрахани со строительством микрорайона "Теплый", рассказал губернатор области Игорь Бабушкин.

Только в первом квартале нынешнего 2023 года товарооборот между Астраханской областью и Беларусью вырос на 30%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Игорь Бабушкин.

"Точек соприкосновения у нас много. Объемы товарооборота по итогам 2022 года увеличились на 35%, в первом квартале этого года - уже более чем на 30%, и это не предел", - написал Бабушкин, передает "Интерфакс".

Он пояснил, что регион закупает могилевские лифты, белорусскую специализированную сельхозтехнику, на финише - договоренности об участии белорусских компаний в строительстве в Астрахани микрорайона "Теплый".

"Астраханские фермеры поставляют в Беларусь рис, шерсть, рыбные и овощные консервы, ранний урожай астраханского картофеля, овощебахчевую продукцию. В этом году мы заложили в Астраханской области 100 га полей для испытания… белорусских сортов картофеля"

- Игорь Бабушкин

Сейчас Астраханская область рассматривает варианты закупки белорусских экскаваторов, погрузчиков, дорожной уборочной и другой техники, потребность в которой по области велика. Количество совместных проектов будет только расти, - заверил астраханский губернатор.