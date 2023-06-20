Дагестан на две трети нарастил товарооборот со странами исламского мира

Опубликовано: 9:37, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Санкции, введенные Западом в отношении России, вынудили дагестанских производителей искать рынки сбыта своей продукции в странах Организации исламского сотрудничества, и это дало свои плоды: товарооборот с ними вырос на 66%.

Бороться с антироссийским санкциями дагестанским производителям помогает рост торгово-экономических связей со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС), только за минувший 2022 год товарооборот с ними вырос на 66%, сообщил глава республики Сергей Меликов.

"В условиях санкционного давления наблюдается рост показателей торгового сотрудничества со странами ОИС. Экспорт в них увеличился в 2,3 раза, импорт из них - на 14%. При этом 77% республиканского экспорта направляется в Иран, Ирак, Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Афганистан, ОАЭ, Ливан, Иорданию", - рассказал Меликов, передает РИА Новости.

Дагестан в минувшем году торговал с более чем 70 странами, а его основными партнерами остаются Иран, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, а также страны дальнего зарубежья - Турция, Ирак и Китай.