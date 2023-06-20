РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Дагестан на две трети нарастил товарооборот со странами исламского мира

Дагестан на две трети нарастил товарооборот со странами исламского мира
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Санкции, введенные Западом в отношении России, вынудили дагестанских производителей искать рынки сбыта своей продукции в странах Организации исламского сотрудничества, и это дало свои плоды: товарооборот с ними вырос на 66%.

Бороться с антироссийским санкциями дагестанским производителям помогает рост торгово-экономических связей со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС), только за минувший 2022 год товарооборот с ними вырос на 66%, сообщил глава республики Сергей Меликов.

"В условиях санкционного давления наблюдается рост показателей торгового сотрудничества со странами ОИС. Экспорт в них увеличился в 2,3 раза, импорт из них - на 14%. При этом 77% республиканского экспорта направляется в Иран, Ирак, Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Афганистан, ОАЭ, Ливан, Иорданию", - рассказал Меликов, передает РИА Новости.

Дагестан в минувшем году торговал с более чем 70 странами, а его основными партнерами остаются Иран, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, а также страны дальнего зарубежья - Турция, Ирак и Китай.

Дагестан стал одним из лидеров по обороту розничной торговли

Дагестан стал одним из лидеров по обороту розничной торговли

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1305 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version