Дагестан на две трети нарастил товарооборот со странами исламского мира

Бороться с антироссийским санкциями дагестанским производителям помогает рост торгово-экономических связей со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС), только за минувший 2022 год товарооборот с ними вырос на 66%, сообщил глава республики Сергей Меликов.
"В условиях санкционного давления наблюдается рост показателей торгового сотрудничества со странами ОИС. Экспорт в них увеличился в 2,3 раза, импорт из них - на 14%. При этом 77% республиканского экспорта направляется в Иран, Ирак, Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Афганистан, ОАЭ, Ливан, Иорданию", - рассказал Меликов, передает РИА Новости.
Дагестан в минувшем году торговал с более чем 70 странами, а его основными партнерами остаются Иран, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, а также страны дальнего зарубежья - Турция, Ирак и Китай.