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Баку заявил о недопустимости сепаратизма

Баку заявил о недопустимости сепаратизма
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сепаратизм в современном мире неприемлем, однако Армения вместо того, чтобы стремиться к миру, предпринимает шаги для обострения ситуации. В Баку выступили с призывом к мировой общественности решительно осудить такую деструктивную линию поведения Еревана.

В современном мире нет места сепаратизму. С соответствующим заявлением выступила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая на общих дискуссиях саммита «Группы 77 плюс Китай» на Кубе.

Баку стал инициатором процесса нормализации отношений и подписания мирного соглашения с Ереваном на основе норм и принципов международного права, напомнила Гафарова. Она особо подчеркнула, что таков единственный путь к долгосрочному миру и стабильности на Южном Кавказе. В том время, как Азербайджан демонстрирует приверженность упомянутым процессам и подходит искренне, Армения нарушает достигнутые ранее договоренности, продолжает поддерживать незаконных сепаратистов на территориях Азербайджана, не прекращает военно-политические провокации против суверенитета и территориальной целостности АР. Очередным доказательством этого стали недавние «выборы», проведенные марионеточным режимом Армении в Карабахском регионе Азербайджана, поделилась Сахиба Гафарова.

«Без мира и безопасности сегодня невозможно добиться устойчивого развития. После освобождения в 2020 году своих земель от 30-летней армянской оккупации Азербайджан приступил к масштабным работам по восстановлению и реконструкции этих территорий. Теперь это одно из приоритетных направлений стратегии развития Азербайджана»

– Сахиба Гафарова

Председатель Милли Меджлиса рассказала, что на освобожденных землях предстоит заново отстроить восемь городов и сотни деревень, наладить инфраструктуру. Работы ведутся активно, отметила она, и возвращение в родные места вынужденных переселенцев уже началось.

Жители Физули возвращаются в родные дома

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