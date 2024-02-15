Баку уличил Париж в коварстве

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением, в котором обвинило главу Франции в неуместном высказывании в отношении Баку. МИД напомнил, что Париж продолжает занимать позицию, которая мешает мирному урегулированию ситуации на Южном Кавказе.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона в отношении Азербайджана неуместно и все обвинения не обоснованы. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики после двусторонней встречи главы Франции и премьера Армении Никола Пашиняна.

"Совершенно неуместно, чтобы Франция, которая на протяжении почти 30 лет не высказывалась о нарушенных правах азербайджанцев, изгнанных со своих территорий и подвергнутых массовым убийствам, говорила о правах и безопасности армян, покинувших территории Азербайджана по собственному желанию и без какого-либо насилия"

– МИД Азербайджана

В министерстве отметили, что вместо подобных заявлений Франции стоит объяснить свое бездействие во время армянской оккупации территорий Азербайджана. Ведомство напомнило, что Армения продолжает оккупировать восемь азербайджанских сел.

МИД АР также отметил, что Армения нарушила стабильную ситуацию, которая продолжалась несколько месяцев.

"Неприемлемо обвинять Азербайджан в непропорциональных ответных мерах, вместо того, чтобы критиковать Армению, которая без каких-либо провоцирующих факторов нарушила продолжавшуюся почти пять месяцев стабильность. Подобные предвзятые подходы должны быть прекращены"

- МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что политика, которой придерживаются французские власти, дестабилизирует ситуацию в регионе и не способствует заключению мира между Баку и Ереваном.

"Мы еще раз заявляем, что коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе, препятствие миру и стабильности и не принесет результатов"

– МИД Азербайджана

Франции не нужно урегулирование

Профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как изменилась стратегия Франции на Южном Кавказе.

"У Франции минимум два года новая стратегия на Южном Кавказе. Она больше не заинтересована в том, чтобы участвовать в армяно-азербайджанском урегулировании. В Париже давно поставили крест на Минской группе ОБСЕ и всем, что связано с форматами нормализации отношений Азербайджана и Армении. Теперь Франция, открыто включившись в антироссийскую политику, пытается использовать свои связи, чтобы развернуть Армению против России. Парижу нужно именно это, в связи с чем президент Макрон старается продемонстрировать Пашиняну, что Франция – единственный лучший друг Армении", - сообщил он.

"Такая стратегия Парижа находит отклик в Ереване, поскольку соответствует неким настроениям в армянском обществе, что вместо России Армения сейчас найдет более значимого и более сильного патрона – с надеждой на Францию. Французские политики пытаются сыграть роль основных партнеров Никола Пашиняна, который будет шаг за шагом разворачивать Армению против России", - добавил Алексей Фененко.

"Другое дело, что для Армении ничем хорошим это не обернется. Воевать всерьез за Армению Франция не собирается. Всерьез разрывать отношения с Азербайджаном и Турцией Франция тоже не намерена. Парижу нужно только постоянно подогревать Пашиняна надеждами ради реализации антироссийской политики, поэтому Макрон и прочие будут ограничиваться обещаниями призрачной помощи Еревану в урегулировании отношений с Азербайджаном", - обратил внимание политолог.

Подобная политика Франции создает реальные угрозы России в регионе. "Активность Франции опасна для ОДКБ, потому что шаг за шагом Париж пытается сделать все, чтобы вывести Армению из Организации. Выход Армении может стать кризисом ОДКБ. В 2012 году приостановил свое членство Узбекистан, и если сейчас приостановит Армения, то из остатков придется создавать, по сути, новую военную организацию. Также, пока Армения была активным членом ОДКБ, она все-таки старались не заводить западных военных на свою территорию – ни французов, ни американцев. А теперь она может начать играть с заведением себе иностранных баз", - заключил Алексей Фененко.