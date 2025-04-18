Байрамов: визит Каи Каллас в Баку знаменателен

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов охарактеризовал как знаменательный сегодняшний визит главы евродипломатии Каи Каллас в Баку.

Визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Баку, совершенный после девятилетнего перерыва, стал знаменательным событием, рассказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Каллас.

По его словам, визит главы евродипломатии представляет собой важную возможность, если говорить о перспективах развития сотрудничества Баку и Брюсселя.

Байрамов напомнил, что сегодняшние переговоры стали уже второй его встречей с Каей Каллас за последнее время. Первая беседа прошла на Мальте в декабре, тогда дипломаты пообщались на полях министерского заседания.

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией

На встрече Джейхун Байрамов также рассказал Кае Каллас о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Министр указал, что главе евродипломатии предоставили детальную информацию о согласовании текста мирного соглашения, а также о том, чего Азербайджана ожидает от Армении на следующем этапе.

"В Конституцию Армении должны быть внесены поправки, должны быть предприняты шаги для ликвидации Минской группы ОБСЕ и ее институтов, которые уже потеряли всякую актуальность"

– Джейхун Байрамов

Новое соглашение о стратегическом партнерстве

Азербайджан и ЕС достигли договоренности об осуществлении в ближайшее время практических мер по новому соглашению о стратегическом партнерстве, указал министр.

Он уточнил, что согласованы уже 90-95% пунктов документа. Однако в последние годы этот вопрос практически не продвигался.

"Сегодня мы снова обсудили вопрос и договорились о практических шагах для завершения согласования документа. Открытые вопросы касались экономики и торговли. Соглашение может быть дополнено на следующем этапе"

– Джейхун Байрамов