Глава МИД Азербайджана провел переговоры с Каей Каллас

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня встретился с главой евродипломатии Каей Каллас. Беседа прошла сначала в формате один на один, а затем в расширенном составе.

Переговоры главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента ЕК Каи Каллас прошли в Баку, о них сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Сначала дипломаты пообщались в формате один на один. В повестку беседы тет-а-тет вошли отношения Азербайджана и Евросоюза, а также тема региональной безопасности.

"Акцент сделан на поддержании уважительного, сбалансированного диалога, основанного на взаимных интересах и понимании»

– МИД Азербайджана

Затем состоялась встреча в расширенном составе, с участием делегаций. На ней были рассмотрены текущие вопросы и перспективы отношений Баку и Брюсселя. Стороны затронули такие области сотрудничества, как энергетика, в том числе "зеленый переход", торговля и транспорт. Обсужден был и вклад Азербайджана в региональную взаимосвязанность и поставки чистой энергии.

Участники встречи поговорили и о вопросах региональной безопасности, коснувшись постконфликтной ситуации

"Министр Байрамов подтвердил неизменную и принципиальную позицию Азербайджана, согласно которой внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана является необходимым условием для подписания мирного соглашения»

– МИД Азербайджана