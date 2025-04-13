Вестник Кавказа

Суд в Гааге отклонил обвинения Армении по поводу обращения с Варданяном - МИД Азербайджана

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Международный суд отклонил армянские обвинения по поводу обращения в Баку с Рубеном Варданяном и другими подсудимыми. Заявление в связи с решением суда выпустил МИД Азербайджана.

Иски Армении, связанные с обращением с подсудимыми Рубеном Варданяном и еще 15 лицами армянского происхождения были отклонены Международным судом в Гааге 25 апреля, сообщило министерство иностранных дел Азербайджана.

В Бакинском военном суде продолжаются разбирательства, связанные с агрессией Армении против Азербайджана и с преступлениями, совершенными во время и после Отечественной войны 2020 года. К подсудимым  Рубену Варданяну и другим лицам армянского происхождения в Азербайджане относятся со всеми стандартами международного права, отметили в ведомстве.

"Рассмотрев ответ азербайджанской стороны и соответствующие доказательства по делу в связи с применением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Суд принял решение не запрашивать дополнительную информацию и не требовать проведения независимого расследования или экспертного заключения относительно условий содержания заключенных"

– МИД Азербайджана

В заявлении ведомства подчеркивается, что к лицам армянского происхождения, над которыми проводится суд, относятся в соответствии со всеми применимыми стандартами Азербайджана и международного права. Подсудимых неоднократно посещали представители Международного Комитета Красного Креста и Аппарата Уполномоченного по правам человека Азербайджана.

Решение суда в Гааге относится также к последнему заключению Рабочей группы по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН, которое подтвердило: Варданян содержится под стражей по уголовным обвинениям, связанным с серьезными угрозами национальной безопасности, общественной безопасности и общественному порядку Азербайджана.

"Это решение еще раз демонстрирует, что необоснованные требования Армении, направленные на срыв продолжающихся судебных процессов и отвлечение внимания от незаконных действий незаконно созданного режима Армении на оккупированных некогда территориях, не дадут никаких результатов"

– МИД Азербайджана

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1215 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иран примет совещание верховных судов государств-членов ШОС

Иран примет совещание верховных судов государств-членов ШОС

Почему Трамп против мигрантов?

Почему Трамп против мигрантов?

Суд над Рубеном Варданяном продолжится 29 апреля

Суд над Рубеном Варданяном продолжится 29 апреля

Кадровый голод затронул судебную систему Армении

Кадровый голод затронул судебную систему Армении

Суд в Армении отменил оправдательный приговор экс-президенту Саргсяну

Суд в Армении отменил оправдательный приговор экс-президенту Саргсяну

Дагестанку наказали за помощь боевикам

Дагестанку наказали за помощь боевикам

Суд над Варданяном прошел 15 апреля в Баку

Суд над Варданяном прошел 15 апреля в Баку

Турецкий суд отказался освободить мэра Стамбула

Турецкий суд отказался освободить мэра Стамбула

Еще пятерых человек осудили за беспорядки в аэропорту Дагестана

Еще пятерых человек осудили за беспорядки в аэропорту Дагестана

Суд над Имамоглу пройдет летом

Суд над Имамоглу пройдет летом

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы