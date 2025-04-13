Суд в Гааге отклонил обвинения Армении по поводу обращения с Варданяном - МИД Азербайджана

Международный суд отклонил армянские обвинения по поводу обращения в Баку с Рубеном Варданяном и другими подсудимыми. Заявление в связи с решением суда выпустил МИД Азербайджана.

Иски Армении, связанные с обращением с подсудимыми Рубеном Варданяном и еще 15 лицами армянского происхождения были отклонены Международным судом в Гааге 25 апреля, сообщило министерство иностранных дел Азербайджана.

В Бакинском военном суде продолжаются разбирательства, связанные с агрессией Армении против Азербайджана и с преступлениями, совершенными во время и после Отечественной войны 2020 года. К подсудимым Рубену Варданяну и другим лицам армянского происхождения в Азербайджане относятся со всеми стандартами международного права, отметили в ведомстве.

"Рассмотрев ответ азербайджанской стороны и соответствующие доказательства по делу в связи с применением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Суд принял решение не запрашивать дополнительную информацию и не требовать проведения независимого расследования или экспертного заключения относительно условий содержания заключенных"

– МИД Азербайджана

В заявлении ведомства подчеркивается, что к лицам армянского происхождения, над которыми проводится суд, относятся в соответствии со всеми применимыми стандартами Азербайджана и международного права. Подсудимых неоднократно посещали представители Международного Комитета Красного Креста и Аппарата Уполномоченного по правам человека Азербайджана.

Решение суда в Гааге относится также к последнему заключению Рабочей группы по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН, которое подтвердило: Варданян содержится под стражей по уголовным обвинениям, связанным с серьезными угрозами национальной безопасности, общественной безопасности и общественному порядку Азербайджана.

"Это решение еще раз демонстрирует, что необоснованные требования Армении, направленные на срыв продолжающихся судебных процессов и отвлечение внимания от незаконных действий незаконно созданного режима Армении на оккупированных некогда территориях, не дадут никаких результатов"

– МИД Азербайджана