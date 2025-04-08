Вестник Кавказа

Суд над Рубеном Варданяном продолжится 29 апреля

Суд над Рубеном Варданяном продолжится 29 апреля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Через неделю в Баку пройдет следующее судебное заседание по уголовному делу в отношении Варданяна, который обвиняется в военных преступлениях.

Уголовное дело в отношении обвиняемого в военных преступлениях Рубена Варданяна будет рассмотрено судом на очередном заседании, которое состоится в Баку 29 апреля. 

Отметим, что сегодня состоялось заседание в Бакинском военном суде по делу Варданяна, который обвиняется в нарушении законов и обычаев войны, спонсорстве терроризма и других преступлениях. В частности, он возглавлял сообщество, причастное к особо тяжким преступлениям. 

В рамках судебного заседания прошел допрос потерпевших, а также были обнародованы заключения судебно-медицинской экспертизы в связи с потерпевшими.

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