Суд над Рубеном Варданяном продолжится 29 апреля

Через неделю в Баку пройдет следующее судебное заседание по уголовному делу в отношении Варданяна, который обвиняется в военных преступлениях.

Уголовное дело в отношении обвиняемого в военных преступлениях Рубена Варданяна будет рассмотрено судом на очередном заседании, которое состоится в Баку 29 апреля.

Отметим, что сегодня состоялось заседание в Бакинском военном суде по делу Варданяна, который обвиняется в нарушении законов и обычаев войны, спонсорстве терроризма и других преступлениях. В частности, он возглавлял сообщество, причастное к особо тяжким преступлениям.

В рамках судебного заседания прошел допрос потерпевших, а также были обнародованы заключения судебно-медицинской экспертизы в связи с потерпевшими.