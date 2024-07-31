Вестник Кавказа

Баку и Тегеран обсудили двустороннее сотрудничество

Баку и Тегеран обсудили двустороннее сотрудничество
© Фото: сайт МИД Азербайджана
В Баку прошли консультации между МИД Азербайджана и Ирана. Стороны обсудили нынешнее состояние сотрудничества между государствами.

Консульские консультации между МИД Азербайджана и Ирана состоялись в Баку. Азербайджанскую сторону представлял глава Консульского управления ведомства Эмиль Сафаров.

Как пишет пресс-служба МИД АР, из Тегерана прибыла делегация во главе с руководителем консульского управления МИД ИРИ Алирзой Махмуди. Его принял заммминистра Самир Шарифов.

Отмечается, что стороны поговорили о текущем состоянии сотрудничества между государствами и направлениях развития этого сотрудничества.

В консультациях участвовали сотрудники Минюста, МВД и Генпрокуратуры Азербайджана, а также представители Государственного таможенного комитета и Госпогранслужбы.

Делегации обсудили перспективы развития отношений Баку и Тегерана в консульской сфере, защиту прав и свобод граждан, оказание необходимой помощи гражданам, которые оказались в трудном положении.

Кроме того, поднимались вопросы взаимодействия между азербайджанскими и иранскими ведомствами, заключили в пресс-службе министерства.

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