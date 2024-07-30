Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана

Ильхам Алиев направил письмо Масуду Пезешкиану. Он выразил соболезнования в связи с жертвами на шахте в Табасе. Президент пожелал выздоровления раненым.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев направил письмо своему иранскому коллеге Масуду Пещешкиану, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с взрывом на угольной шахте в городе Табас, жертвами которого стали десятки человек.

Президент отметил, что глубоко потрясен случившимся и заявил, что разделяет горе в связи с трагедией. Он пожелал раненым при взрыве скорейшего выздоровления.