Вестник Кавказа

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев направил письмо Масуду Пезешкиану. Он выразил соболезнования в связи с жертвами на шахте в Табасе. Президент пожелал выздоровления раненым.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев направил письмо своему иранскому коллеге Масуду Пещешкиану, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с взрывом на угольной шахте в городе Табас, жертвами которого стали десятки человек.

Президент отметил, что глубоко потрясен случившимся и заявил, что разделяет горе в связи с трагедией. Он пожелал раненым при взрыве скорейшего выздоровления.

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