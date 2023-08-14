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Баку: Армения продолжает минный террор против Азербайджана

Баку: Армения продолжает минный террор против Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Хикмет Гаджиев назвал Азербайджан самой загрязненной минами страной в мире. По его словам, более миллиона мин было заложено Арменией на землях Азербайджана.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев назвал Азербайджан самой загрязненной минами страной в мире.

Он подчеркнул, что в годы оккупации Армения заложила свыше одного млн мин на азербайджанских землях.

Гаджиев подчеркнул, что с ноября 2020 года жертвами мин на освобожденных территориях стали 300 человек.

Помощник в заключение добавил, что минный террор со стороны Армении продолжается.

С 7 по 12 августа текущего года саперы на освобожденных территориях Азербайджана обезвредили 185 противопехотных, 65 противотанковых мин и 35 неразорвавшихся боеприпасов.

Стоит отметить, что 392 га было очищено от мин и снарядов.

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