Баку: Армения продолжает минный террор против Азербайджана

Опубликовано: 21:39, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хикмет Гаджиев назвал Азербайджан самой загрязненной минами страной в мире. По его словам, более миллиона мин было заложено Арменией на землях Азербайджана.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев назвал Азербайджан самой загрязненной минами страной в мире.

Он подчеркнул, что в годы оккупации Армения заложила свыше одного млн мин на азербайджанских землях.

Гаджиев подчеркнул, что с ноября 2020 года жертвами мин на освобожденных территориях стали 300 человек.

Помощник в заключение добавил, что минный террор со стороны Армении продолжается.

С 7 по 12 августа текущего года саперы на освобожденных территориях Азербайджана обезвредили 185 противопехотных, 65 противотанковых мин и 35 неразорвавшихся боеприпасов.

Стоит отметить, что 392 га было очищено от мин и снарядов.