Баку: Армения продолжает минный террор против Азербайджана

Хикмет Гаджиев назвал Азербайджан самой загрязненной минами страной в мире. По его словам, более миллиона мин было заложено Арменией на землях Азербайджана.
Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев назвал Азербайджан самой загрязненной минами страной в мире.
Он подчеркнул, что в годы оккупации Армения заложила свыше одного млн мин на азербайджанских землях.
Гаджиев подчеркнул, что с ноября 2020 года жертвами мин на освобожденных территориях стали 300 человек.
Помощник в заключение добавил, что минный террор со стороны Армении продолжается.
С 7 по 12 августа текущего года саперы на освобожденных территориях Азербайджана обезвредили 185 противопехотных, 65 противотанковых мин и 35 неразорвавшихся боеприпасов.
Стоит отметить, что 392 га было очищено от мин и снарядов.