Баку и Ереван продолжат обсуждение мирного договора в декабре

Помощник президента Азербайджана сообщил, что в следующем месяце переговоры по мирному договору между Азербайджаном и Арменией будут продолжены. Текст документа согласован не полностью.

Диалог Баку и Еревана по вопросу мирного договора будет продолжен в декабре, рассказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"В данный момент в повестке дня Азербайджана основная тематика - это COP-29 до конца ноября. Наверняка, начиная с декабря, новый процесс начнется между Арменией и Азербайджаном относительно обсуждения и продолжения переговоров относительно текста мирного договора"

– Гаджиев

Он пояснил, что к документу остаются вопросы, текст не согласован окончательно. Кроме того, процесс запаздывает из-за того, что армянская сторона своевременно не отвечает на предложения.

"Поэтому на уровне экспертов обсуждение и переговоры продолжаются. Потому что армянская сторона вовремя не ответила на наши предложения относительно текста мирного договора. И поэтому мы чувствуем запоздалый процесс в этом контексте. Наверняка, начиная с декабря, будет уже новый процесс"

– Гаджиев

Он также высоко оценил встречу президента АР Ильхама Алиева и премьер-министра РА Никола Пашиняна, которая имело место на саммите БРИКС. По словам помощника азербайджанского лидера, переговоры в Казани были плодотворными, в Баку ожидают, что диалог будет продолжен на основе этих импульсов, передает ТАСС.