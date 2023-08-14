Пашинян готовит войска к атаке на Азербайджан?

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Армянская сторона активизировала обстрелы позиций армии Азербайджана. Так, сегодня в Кельбаджаре спустя два часа после ночного обстрела, был вновь открыт огонь.

Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле со стороны ВС Армении по позициям азербайджанской армии.

"14 августа с 09:20 до 12:35 подразделения Вооруженных сил Армении вели прерывистый огонь с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечерского района, по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района из стрелкового оружия различного калибра"

– Минобороны АР

Этот обстрел можно считать продолжением ночного - с 13 августа с 22:45 до 07:05 14 августа в указанном направлении шла перестрелка.

Кроме того, ночью неспокойно было в направлении Гейдарабада Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Обстрел велся из разнокалиберного стрелкового оружия.

Подразделения азербайджанской армии в каждом из случаев предприняли необходимые меры реагирования.

На прошлой неделе ВС Армении стреляли в направлении Моллабайрамлы Кельбаджарского района днем в воскресенье 13 августа, а вечером 11 августа в направлении населенных пунктов Бязирхана и Зяйлик в Кельбаджаре.

Незаконные армянские вооруженные формирования открыли огонь в утром 12 августа на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, в Агдамском направлении, а также днем 12 августа в Ходжавендском направлении.

По некоторым данным, члены НВФ проводят работы над созданием в населенных пунктах Карабахского экономического района Азербайджана огневых позиций - стягивают артиллерийские установки и другую военную технику, чтобы провоцировать подразделения азербайджанской армии обстрелами и дальше.

Зачем Армении атаковать Азербайджан?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, на фоне антиазербайджанской кампании, разгоняемой Ереваном на международных площадках, новая волна обстрелов на границе и в Карабахском экономическом районе выглядит как подготовка масштабному боестолкновению.

"Все последние видео из Карабаха свидетельствуют о том, что армянские НВФ сосредотачивают силы по краям зоны временного размещения российских миротворцев, как можно ближе к боевым позициям азербайджанской армии. Есть съемки новых позиций, установленных в этом и прошлом году. Неспроста Минобороны Азербайджана регулярно сообщает о пресечении попыток боевиков построить новые укрепления - они готовятся к возобновлению боевых действий. Ежедневная стрельба то по Келбаджару, то по Лачину - это разведка боем дислокации и ВС Азербайджана на границе. На горизонте нескольких недель мы можем ожидать провокации Ереваном боестолкновения", - предупредил он.

"Но зачем они это делают, понимая, что у боевиков в Карабахе нет ресурсов, чтобы противостоять азербайджанской армии, а на границе у Азербайджана более укрепленные и выгодные позиции? После поражения в Карабахской войне ни один бой не закончился в пользу Еревана и сепаратистов, каждый раз они неизбежно проигрывали и отступали, так в чем их замысел? Режим Никола Пашиняна готовится устроить кровопролитие как предлог для вмешательства в ситуацию внешних сил, в первую очередь сил Запада. Дело в том, что дипломатические попытки убедить США и ЕС встать на сторону Еревана не срабатывают, пропаганда фейков о Лачинском коридоре не приводит к практическому давлению на Баку, а значит, армянские власти сделают привычный ход - прольют кровь", - ожидает Андрей Петров.

"Обстоятельства складываются полностью в пользу Азербайджана. Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи 25 июля сообщил, что стороны уже ведут переговоры о возвращении изгнанных азербайджанцев в Армению. Брюссель поддерживает проект дороги Агдам-Ханкенди. У лоббистов, продвигающих фейки о Лачинском коридоре, оказывается сильно подмоченная репутация. МККК ввиду фактов контрабанды из Армении с использованием его автомобилей готов начать снабжение карабахских армян с азербайджанской территории. Противники мира с Азербайджаном в Армении и диаспоре продолжают проигрывать. И именно поэтому им нужно ещё одно боестолкновение", - обратил внимание старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Разумеется, этот бой ни к чему не приведёт, кроме размещения в Армении ещё большего числа западных сил и усложнению армяно-российских отношений. Международной миссии в Карабахском экономическом районе Азербайджана не будет в любом случае, Баку не раз подчёркивал, что не допустит вмешательства в свои внутренние дела. Нового давления на Азербайджан тоже не будет, поскольку мотивы внешних игроков очень мало зависят от событий в регионе. Кровь будет пролита зря, и поэтому крайне важно не допустить, чтобы боестолкновение состоялось. Нужно сделать всё возможное, чтобы граждане двух республик перестали погибать по злой воле реваншистов и сторонников вечной войны на Южном Кавказе", - призвал Андрей Петров.