Армянская сторона возобновила обстрелы территорий Азербайджана

Опубликовано: 9:27, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ночь с воскресенья на понедельник ВС Армении с перерывами обстреливали позиции армии Азербайджана в двух направлениях. Огонь был открыт по Кельбаджару и Нахчивану.

Минувшей ночью армянская сторона вела обстрел позиций армии Азербайджана в Кельбаджаре и в Нахчиване, информирует сегодня министерство обороны Азербайджана.

«13 августа с 22:45 до 07:05 14 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа Басаркечярского района и Араздейен района Дэвэли с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы Кяльбаджарского района и Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики»

– Минобороны АР

В ведомстве добавили, что подразделения азербайджанской армии предприняли ответные меры.