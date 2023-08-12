Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в Кельбаджарском и Агдамском направлении

Опубликовано: 10:22, 12 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские военные и НВФ атаковали позиции ВС Азербайджана в Кельбаджарском и Агдамском направлении. Обстрелы совершались накануне вечером и сегодня утром.

Подразделения армии Азербайджана подверглись очередным обстрелам со стороны армянских вооруженных сил и НВФ. Об этом рассказали 12 августа в Минобороны АР.

"11 августа с 21:10 до 21:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Бязирхана и Зяйлик Кяльбаджарского района"

– Минобороны Азербайджана

В ведомстве также отметили, что сегодня утром армянские НВФ атаковали позиции Азербайджана в Агдамском направлении,

"Кроме того, 12 августа в 07:43 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей Армии в Агдамском направлении"

– оборонное ведомство

Азербайджанские военные приняли ответные меры, уточнили в министерстве.