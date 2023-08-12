Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в Кельбаджарском и Агдамском направлении

Подразделения армии Азербайджана подверглись очередным обстрелам со стороны армянских вооруженных сил и НВФ. Об этом рассказали 12 августа в Минобороны АР.
"11 августа с 21:10 до 21:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Бязирхана и Зяйлик Кяльбаджарского района"
– Минобороны Азербайджана
В ведомстве также отметили, что сегодня утром армянские НВФ атаковали позиции Азербайджана в Агдамском направлении,
"Кроме того, 12 августа в 07:43 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей Армии в Агдамском направлении"
– оборонное ведомство
Азербайджанские военные приняли ответные меры, уточнили в министерстве.