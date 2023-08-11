МИД Азербайджана: карабахские армяне сорвали встречу в Евлахе

Опубликовано: 18:27, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители армянских жителей Карабаха в последний момент нарушили договоренности и не прибыли на встречу, проведение которой планировалось в азербайджанском Евлахе, сообщили в МИД Азербайджана.

Азербайджан с помощью международных партнеров достиг договоренности об использовании дороги "Агдам-Ханкенди" для перевозки грузов автомобилями Международного комитета Красного Креста (МККК), а спустя сутки - договоренности о дальнейшей интенсификации перехода через Лачинскую дорогу, рассказал начальник пресс-службы МИД страны Айхан Гаджизаде.

"Кроме того, по предложению азербайджанской стороны было согласовано проведение встречи в Евлахе между представителями азербайджанской стороны и представителями проживающих в Карабахе армянских жителей, и были завершены все логистические вопросы. Несмотря на это, представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана нарушили договоренности в последний момент"

- Айхан Гаджизаде

МИД Азербайджана выступил с заявлением по этому поводу, отметив: Если армянские жители Карабаха действительно нуждаются в товарах повседневного спроса, то для их обеспечения ими может быть использована предложенная Азербайджаном дорога Агдам-Ханкенди.

В то же время заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о "напряженной гуманитарной ситуации"и "этнической чистке" в отношении армянских жителей Карабахского экономического региона Азербайджана, сделанное им сегодня в ходе выступления на сегодняшнем заседании правительства, лишены элементарной логики. Глава государства, оккупировавшего около 20% территории Азербайджана, не имеет морального права выдвигать подобные обвинения, - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Призываем армянскую сторону стремиться к миру и стабильности в регионе, вместо того, чтобы распространять необоснованные заявления о "гуманитарном кризисе" и совершать провокации против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана"

- МИД Азербайджана

Постоянно повторяя свои обвинения, руководство Армении тем самым наглядно демонстрирует свою озабоченность тем, что незаконная деятельность с использованием лачинской дороги была пресечена в результате созданного погранично-пропускного пункта "Лачин", - добавили в ведомстве.