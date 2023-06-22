Байден не верит в ухудшение своих отношений с Си Цзиньпином

Опубликовано: 22:38, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Президент США хочет провести встречу с председателем КНР. Джо Байден рассчитывает, что их переговоры состоятся в ближайшем будущем.

Президент США не считает, что его недавнее заявление о председателе Китая повлияет на их отношения. Об этом Джо Байден заявил на сегодняшней пресс-конференции в Вашингтоне.

"Я не думаю, что у этого были какие-то реальные последствия"

– сказал президент США.

По словам американского лидера, несмотря на то, что недавно произошел инцидент со сбитым ВВС США китайским воздушным шаром, госсекретарь Энтони Блинкен отлично слетал в Китай.

"Недавно у нас произошел инцидент, вызвавший некоторое замешательство, но госсекретарь Блинкен провел отличную поездку в Китай. Я рассчитываю встретиться с председателем Си Цзиньпином в скором времени"

– поведал Байден.

Напомним, на днях Байден в ходе одного из своих выступлений назвал лидера КНР диктатором.