Конфуз диктатора - Байден рискует снова испортить отношения с Китаем

Опубликовано: 12:00, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Отношения США и Китая едва вышли из критической точки, но могут снова ухудшиться. Виной тому высказывания Байдена о Си. МИД Китая говорит о политической провокации и абсурде.

С решительным протестом вступили в МИД КНР после высказываний президента США Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине.

Накануне Байден объявил, что китайский лидер не имел полной информации о ЧП с воздушным шаром в США. Американский президент добавил, что Си из-за этого "очень расстроился", ведь это "большой конфуз для диктаторов".

"Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией"

– официальный представитель МИД КНР Мао Нин

Отношения США и Китая в последнее время были на крайне низком уровне, для того, чтобы исправить ситуацию 18-19 июня госсекретарь Энтони Блинкена совершил первый за пять лет визит в Пекин. По итогу встречи наметилось потепление отношений двух стран, однако почти сразу после возвращения Блинкена Байден произнес слова о конфузе диктатора.