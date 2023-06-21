Конфуз диктатора - Байден рискует снова испортить отношения с Китаем

С решительным протестом вступили в МИД КНР после высказываний президента США Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине.
Накануне Байден объявил, что китайский лидер не имел полной информации о ЧП с воздушным шаром в США. Американский президент добавил, что Си из-за этого "очень расстроился", ведь это "большой конфуз для диктаторов".
"Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией"
– официальный представитель МИД КНР Мао Нин
Отношения США и Китая в последнее время были на крайне низком уровне, для того, чтобы исправить ситуацию 18-19 июня госсекретарь Энтони Блинкена совершил первый за пять лет визит в Пекин. По итогу встречи наметилось потепление отношений двух стран, однако почти сразу после возвращения Блинкена Байден произнес слова о конфузе диктатора.