О чем договариваются США и Китай?

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Сегодня в Пекине проходит встреча Си Цзиньпина и Блинкена. Американский госсекретарь впервые за пять прибыл в Китай, визит проходит на фоне критически низкого уровня отношений КНР и США.

В Пекине в Доме народных собраний стартовали переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном сегодня подчеркнул нацеленность на стабилизацию отношений.

"Председатель Си сказал, что взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности. Выразил надежду на то, что визит госсекретаря Блинкена внесет позитивный вклад в стабилизацию американо-китайских отношений"

– официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин

Китайский лидер положительно оценил прогресс, достигнутый в ходе двухдневного визита госсекретаря США, стороны достигли договоренностей по ряду вопросов.

Ранее Блинкен, приехавший в Китай впервые за пять лет, уже встретился с главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и главой МИД республики Цинь Ганом. Каждый из них на встрече с американским визитером указал на ухудшение двусторонних отношений до самого низкого в истории уровня. Глава МИД заметил, что разногласия между Китаем и США никому не идут на пользу и сообщил, что Пекин заинтересован в мире и взаимовыгодном сотрудничестве с Вашингтоном. Ван И считает, что причина текущей ситуации в неправильной политике США в отношении КНР.

Чего США хотят от Китая?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, по каким вопросам Вашингтон хотел бы договориться сейчас с Пекином.

Прежде всего он подчеркнул, что, несмотря на всю риторику, США стремятся не понижать отношения с Китаем ниже, чем они находятся сейчас. "Пока идет конфликт на Украине, администрация Байдена не заинтересована в эскалации противоречий с Китаем. В США растет опасение, что, если что-то пойдет не так на Украине, то Китай может, воспользовавшись этой ситуацией, действовать более агрессивно против американских интересов. Тогда США окажутся в ситуации, когда им надо будет вести те или иные военные действия или иметь напряженность сразу в двух регионах мира. США в данном случае хотели бы сохранить состояние стабильности, с тем чтобы ситуация вокруг Тайваня не обострялась до тех пор, пока не станет ясно, в какое русло повернет конфликт на Украине ", - пояснил Владимир Васильев.

"Второй очень важный момент – это стремление США склонить китайскую сторону и лично Си Цзиньпина к ориентации на администрацию Байдена в контактах с американскими властями. Если в Америке произойдет смена политического караула и усилятся позиции республиканцев (вплоть до победы их кандидата на президентских выборах 2024 года), то Китаю от этого лучше не будет. Я думаю, это основной посыл, который может сегодня донести Блинкен до китайского руководства. В эту идею укладывается недавнее заявление Джо Байдена о том, что история со сбитыми китайскими шарами имела показной характер, а не характер попытки собрать в США какую-то чувствительную информацию. То есть американская сторона явно дает понять, что она подобного рода конфликты готова спускать на тормозах", - отметил американист.

Что США готовы сделать для Китая?

Эксперт указал на противоречие между желаниями американских властей и их поведением. "Не надо забывать, что США способны сами вести себя достаточно провокационно. Например, обвинять китайскую сторону, что та не соблюдает права человека, имея в виду элементы дестабилизации внутриполитической ситуации в китайских окраинных регионах. Американцы всегда уделяли этому очень большое внимание", - напомнил он.

Во многом внешние действия Вашингтона по-прежнему обращены на внутреннюю американскую аудиторию, поэтому каких-то значительных практических шагов от него ожидать не стоит. "Для Вашингтона главное – чтобы шла информация, что контакты между китайской и американской стороной стали носить регулярный характер и они не омрачаются инцидентами, вроде тех же шаров, и разговорами, например, о создании китайской разведывательной базы на Кубе. Властям нужно успокоить американское общественное мнение, показать, что администрация Байдена держит руку на пульсе американо-китайских отношений и сохраняет их в русле управляемой конфронтации. То есть основное, чего хотят добиться в США – чтобы политическая конкуренция осуществлялась по неким правилам", - сообщил Владимир Васильев.

"Поэтому, на мой взгляд, ни до чего особенного Си Цзиньпин с Энтони Блинкеном не договорятся, кроме каких-то условных моментов, связанных с тем, что необходимо иметь постоянные контакты. Американцы считают, что наличие диалога является лучшей формой стабилизации отношений и недопущения их перехода в неуправляемую или неожиданную фазу. Это основное назначение визита Блинкена. При этом надо учитывать, что Китай сегодня тоже занимает более жесткую позицию, то есть игра идет не в одни ворота. У Китая есть, чем ответить американцам, он тоже может и будет играть на глобальном геополитическом поле. Администрация Байдена уже почувствовала, что эти если не удары, то уколы китайской стороны носят достаточно чувствительный политический характер", - заключил американист.