США и Китай: отношения упали до рекордно низкого уровня

Опубликовано: 2:33, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Госдеп

Глава МИД Китая на встрече с госсекретарем США констатировал ухудшение отношений между странами до самого низкого за всю историю уровня. Блинкен в ответ пригласил Цинь Гана в Вашингтон.

Отношения между США и Китаем опустились до минимального уровня за все время существования дипломатических связей, такое мнение выразил глава МИД "Поднебесной" Цинь Ган в ходе переговоров с американским коллегой Энтони Блинкеном.

"Это не соответствует интересам народов КНР и США"

– Цинь Ган

Китайский дипломат обратил внимание на то, что разногласия между КНР и Штатами не приносят пользы никому, заверил в стремлении Пекина к миру и взаимовыгодному сотрудничеству.

"Надеемся, что американская сторона будет сохранять объективную и рациональную позицию по отношению к КНР"

– китайский министр

Блинкен пригласил Цинь Гана в США

В свою очередь, глава Госдепа пригласил китайского дипломата в Америку для дальнейших консультации, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

Он уточнил, что стороны договорились: ответный визит пройдет тогда, когда это будет удобно и Вашингтону, и Пекину.

По словам дипломата, сегодняшняя встреча Блинкена и Цинь Гана прошла в конструктивном ключе, она оказалась содержательной, ее участники проявили откровенность.

"Госсекретарь подчеркнул важность дипломатии, поддержания открытых каналов связи для снижения риска неправильного понимания и просчетов. Госсекретарь поднял ряд проблемных вопросов, а также говорил об изучении возможности сотрудничества с Китаем по общим международным проблемам, где наши интересы совпадают"

– Мэттью Миллер