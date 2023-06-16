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Даты визитов Путина в Турцию и Китай пока не назначены

Даты визитов Путина в Турцию и Китай пока не назначены
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Помощник Владимира Путина сообщил, что даты приездов российского лидера в Турцию и Китай пока не известны. Он добавил, что подготовка к визитам сейчас не идет.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в настоящее время никакой подготовки к визитам российского лидера в Турцию и Китай нет.

По его словам, сейчас даты приездов главы государства в Пекин и Анкару не известны, работа по визитам Владимира Путина на сегодняшний день не идет.

"Нет, понимания по датам пока нет, потому что еще практически подготовки такой реальной к визиту не началось"

- Юрий Ушаков

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