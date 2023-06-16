Даты визитов Путина в Турцию и Китай пока не назначены

Помощник Владимира Путина сообщил, что даты приездов российского лидера в Турцию и Китай пока не известны. Он добавил, что подготовка к визитам сейчас не идет.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в настоящее время никакой подготовки к визитам российского лидера в Турцию и Китай нет.
По его словам, сейчас даты приездов главы государства в Пекин и Анкару не известны, работа по визитам Владимира Путина на сегодняшний день не идет.
"Нет, понимания по датам пока нет, потому что еще практически подготовки такой реальной к визиту не началось"
- Юрий Ушаков