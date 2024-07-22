Кто такой Джей Ди Вэнс и почему его выбрал Трамп?

Партнером и кандидатом на пост вице-президента возрастной Дональд Трамп выбрал молодого Джей Ди Вэнса, чье восхождение на политический Олимп началось совсем недавно, в 2022 году. Кто такой Джей Ди Вэнс, почему именно его выбрал Трамп и каковы его взгляды на внутреннюю и внешнюю политику США?

После того как Джо Байден, нынешний президент США, выбыл из президентской гонки, выразив поддержку на предстоящих выборах Камале Харрис, американская общественность внезапно осознала, что Дональд Трамп, на сегодняшний день, самый возрастной кандидат в президенты в истории Америки. Судя по опросам общественного мнения, 7 из 10 потенциальных избирателей считают Трампа слишком старым для политики - ему уже 78 лет. Если Дональд Трамп будет избран президентом, то к окончанию срока ему будет 82 года, даже чуть больше, чем сегодня 81-летнему Байдену.

Джей Ди Вэнс писатель?

Биография Джей Ди Вэнса довольно необычная. Впервые о нем узнали как о писателе. В 2016 году он опубликовал книгу под названием ”Элегия Хиллбилли”, по которой в 2020 году сняли одноименный фильм. Хиллбилли в американской культуре - это термин, описывающий людей, проживающих в сельской местности. В книге Вэнс рассказывает о своем взрослении в рабочей семье постиндустриального Огайо.

Биография Джей Ди Вэнса

Джей Ди Вэнс, которому сейчас 39 лет, вырос в Огайо. Его воспитанием в основном занимались бабушка и дедушка, консервативные демократы. По собственным воспоминаниям, которыми Вэнс делится в своей книге, он воспитывался в атмосфере терпимости к другим людям.

Получив среднее образование, в 2003 году Вэнс отправился служить на флот. В составе ВМС США он побывал в Ираке, где не принимал участие в военных действиях, поскольку работал в сфере связей с общественностью.

В 2010 году Джей Ди Вэнс был принят в Йельскую школу права, учеба в которой определила его дальнейший путь. Во-первых, он нашел себя в сфере венчурного капитала, во-вторых женился, а в-третьих, был вдохновлен на написание своей книги.

В 2015 году Вэнс начал работать в венчурной (инвестиционной) компании Mithril Capital.

В ноябре 2022 года Джей Ди Вэнс был избран в Сенат США от штата Огайо при поддержке в $10 млн со стороны Питера Тиля, владельца компании Mithril Capital и сооснователя PayPal. Так началась политическая карьера Джей Ди Вэнса.

Семья Джей Ди Вэнса

Со своей будущей женой, Ушей Чилукури, Вэнс познакомился во время учебы в Йеле. Поженились выпускники Йельской школы права в 2014 году. Родители Уши - иммигранты из Индии, а сама она выросла в пригороде Сан-Диего. У пары трое детей: сыновья Эван и Вивек, шести и четырех лет, и двухлетняя дочь Мирабель.

После того как Джей Ди Вэнс был выбран Дональдом Трампом в качестве кандидата в вице-президенты США, 38-летняя Уша Чилукури покинула занимаемую должность юриста в фирме Munger, Tolles & Olson LLP, где она проработала почти 6 лет.

Вэнс и Трамп

Джей Ди Вэнс в 2016 году не голосовал за Дональда Трампа, поддержав независимого кандидата Эвана Макмаллина. Чуть ранее в том же году он предположил, что Трамп не одержит победу на выборах. В своих последующих постах в социальных сетях Вэнс называл Трампа ”культурным героином” и задавался вопросом, не станет ли он ”американским Гитлером”. На сегодняшний день все критикующие Трампа посты были удалены.

Наладить отношения с Трампом Вэнсу помог Питер Тиль, организовав их встречу в Мар-а-Лаго - резиденции бывшего президента - накануне выборов в Сенат от штата Огайо. Благодаря поддержке Трампа, недостаточно опытный Вэнс одержал уверенную победу над кандидатом-демократом.

В июне 2024 года, когда появились новости о том, что, скорее всего, Трамп выберет Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты, Джей Ди в интервью на Fox News, отвечая на вопросы о своей критике в отношении Трампа, заявил, что был неправ по поводу бывшего президента. По словам Вэнса, ”Трамп - замечательный лидер”, и именно по этой причине молодой политик теперь делает все, чтобы обеспечить его вторую победу.

Почему Трамп выбрал Вэнса?

Свой выбор Джей Ди Вэнса в качестве напарника на ноябрьских выборах Трамп объясняет тем, что Вэнс - один из немногих, кто не отвернулся от него и верил в то, что он сможет принять участие в предвыборной гонке. И даже внешность Вэнса нравится Трампу. По его словам, Вэнс напоминает молодого Авраама Линкольна, 16-го президента США от Республиканской партии.

Политические взгляды Вэнса

В целом, Джей Ди Вэнс поддерживает индустриальную политику и во многом придерживается тех же взглядов, что и Дональд Трамп.

Что думает Вэнс об Украине?

Вэнс - один из главных противников американской помощи Киеву. В одном из интервью он честно признался, что ему плевать на то, что будет с Украиной. В свое время в Сенате он пытался заблокировать украинский пакет помощи стоимостью в $60 млрд и раскритиковал Джо Байдена за незнание базовых фактов об Украине и ее нуждах, а также о том, как выделяемые деньги, на самом деле могут помочь изменить ситуацию на земле.

Что думает Вэнс о мигрантах в США?

Мнение Вэнса в отношении иммиграции в США в целом схожи с позицией Трампа: он хочет завершить строительство стены на границе с Мексикой и против каких-либо поблажек для тех, кто прибывает в страну незаконно. По его мнению, незадокументированные мигранты в Америке - источник дешевого труда, из-за которого зарплаты самих американцев постоянно падают.

Что думает Вэнс о тарифной войне с Китаем?

Джей Ди Вэнс призывает к введению тарифов ”на все, что только возможно”, особенно в отношении товаров, поступающих из Китая, чтобы защитить американскую промышленность от конкурентов. По его словам, тарифы против Китая - это наказание страны за использование ”рабского труда и импорт произведенной им продукции в США”.

Что думает Вэнс об Израиле?

Джей Ди Вэнс поддерживает Израиль и его военную кампанию в Газе, даже несмотря на критику из-за огромного количества жертв среди палестинцев. Он считает, что необходимо уничтожить Хамас после террористической атаки организации на Израиль, которая была организована 7 октября 2024 года.