Трамп или Харрис: кто остановит конфликты и кто выгоден Южному Кавказу?

До президентских выборов в США осталось почти три месяца. Кто же победит - Трамп или Харрис - и чего ждать от внешней политики Белого дома при каждом из кандидатов?

Согласно результатам последнего опроса, проведенного аналитической службой Emerson College, кандидат в президенты США от Демократической партии и действующая вице-президент Камала Харрис получает на 4 процентных пункта больше поддержки избирателей, чем экс-президент Дональд Трамп.

Согласно данным исследования, 50% респондентов высказались в поддержку Камалы Харрис, тогда как 46% опрошенных выразили предпочтение Дональду Трампу. Оставшиеся участники опроса еще не определились с выбором. Опрос был проведен в период с 12 по 14 августа, и в нем приняли участие около 1 тыс зарегистрированных американских избирателей, намеревающихся участвовать в ноябрьских выборах. Погрешность данного опроса составила 3%.

Надо сказать, не все опросы демонстрируют лидерство Харрис. Так, в другом исследовании, проведенном американской организацией Rasmussen Reports с 8 по 14 августа среди 1,9 тыс. потенциальных избирателей, выигрывает Трамп. Он опережает Харрис на те же 4 процентных пункта: за Трампа готовы проголосовать 49% респондентов, тогда как Харрис поддерживают 45% опрошенных.

Трамп и Харрис во внешней политике

В вопросах внешней политики Трамп и Харрис представляют две противоположные точки зрения по многим вопросам, включая Россию, Украину, Китай и Иран. Если побеждает Харрис, то США продолжат в значительной степени внешнеполитический курс Байдена. Трамп занимает жесткую позицию по отношению к Китаю, гибкую по отношению к России и активно поддерживает Израиль в его действиях в Газе. Его курс будет соответствовать лозунгу "Америка прежде всего", означающему ориентацию на решение внутренних проблем в первоочередном порядке.

Для понимания различий во взглядах возьмем наиболее актуальную проблему Украины. Конфликт длится уже больше двух лет, и каждый из кандидатов желает его завершения, но видит условия окончания войны по-разному.

Харрис, занимая пост вице-президента, оказала значительную поддержку Украине против России. В июне она представляла свою страну на "саммите мира" по Украине в Швейцарии и в шестой раз встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. Поддерживая Киев, она также стала сильным защитником трансконтинентальной кооперации. На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале она подтвердила обязательство администрации Байдена поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и попыталась заверить союзников в способности США противостоять России. "Американский народ встретит этот момент. И Америка будет продолжать лидировать", - заявила она.

Со своей стороны Трамп неоднократно говорил, что может быстро закончить военный конфликт на Украине, если снова станет президентом. Во время выступления на мероприятии CNN в мае 2023 года он сказал: "Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. И я это сделаю — я это сделаю за 24 часа".

У республиканцев в целом взгляды на предоставление финансов и оружия Украине отличаются от подхода демократов. Так, напарник Трампа по выборам Джеймс Дэвид Вэнс и его потенциальный вице-президент выражал сомнения по поводу оказания помощи Украине. В майском выступлении в Институте Куинси он сказал: "Я не думаю, что в интересах Америки продолжать финансировать фактически бесконечные боевые действия на Украине". Кроме того, в феврале в интервью изданию Politico Вэнс открыто говорил о необходимости территориальных изменений в пользу России.

"Любое мирное урегулирование потребует значительных территориальных уступок со стороны Украины, и понадобится мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта", - заявил он, добавив, что "придется иметь дело с реальностью".

Палестино-израильский конфликт

Наравне с Украиной серьезной головной болью Соединенных Штатов во внешней политике является ситуация на Ближнем Востоке. Администрация Джозефа Байдена изо всех сил стремится закончить войну между ХАМАС и Израилем и не допустить начала войны еврейского государства с Ираном.

Чего же ждать на этом треке от Харрис? В качестве вице-президента она в значительной степени поддерживала политику Байдена и солидаризировалась с Израилем после октябрьского нападения ХАМАС. Однако иногда она была более критична к военной тактике Израиля, чем ее шеф. В марте она открыто осудила Израиль, заявив, что Тель-Авив делает недостаточно для смягчения гуманитарной катастрофы, происходящей во время наземной операции в Газе. Она также не исключила "последствий" для Израиля в случае, если тот продолжит полномасштабное вторжение в Рафах, где находятся множество беженцев.

Харрис призвала к немедленному прекращению огня в Газе еще в марте, то есть раньше, чем об этом заговорил Байден. Когда в июле премьер Израиля Биньямин Нетаньяху совершил визит в Конгресс, Харрис не явилась на его выступление. Во время личной встречи она раскритиковала Израиль и потребовала положить конец войне, чем вызвала недовольство своего гостя.

Трамп является наиболее произраильским президентом в истории США. Он признал Иерусалим столицей Израиля, перенес туда посольство США и признал Голанские высоты территорией Израиля. Но даже Трамп обещает завершить войну Газе - так же, как и на Украине. Важная тема для него - возврат американских заложников. "Мы хотим вернуть наших заложников, и они должны вернуться до того, как я вступлю в должность, иначе вы заплатите очень высокую цену," — сказал он на Республиканском национальном съезде 2024 года, обращаясь к ХАМАС. На первых президентских дебатах Трамп раскритиковал Байдена, назвав его "плохим палестинцем" и обвинив в том, что он мешает Израилю "закончить работу".

Иранский вопрос

Говоря о палестинском-израильской проблеме, было бы логично обозначить мнения двух кандидатов и относительно Ирана, поскольку Тегеран все активнее вовлекается в конфликт с Израилем. В двусторонних отношениях США и Ирана центральный вопрос - судьба ядерной сделки. Харрис поддерживала Совместный всеобъемлющий план действий 2015 года, призванный ограничить ядерную программу Тегерана в обмен на снятие западных санкций. Трамп же в одностороннем порядке вышел из сделки в 2018 году и реализовал стратегию максимального давления против Ирана, введя серию жестких санкций против иранских структур.

В вопросе военного сдерживания Ирана администрация Байдена ведет себя максимально сдержанно. Сейчас Белый дом уговаривает Тегеран не наносить ответные удары по Израилю, хотя на всякий случай Пентагон подогнал в регион авиацию и флот. В бытность президентом Трамп действовал грубее. Например, в январе 2020 года Трамп отдал приказ о воздушном ударе рядом с аэропортом в Багдаде, в результате которого был убит высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани. Во время предвыборной кампании он утверждал, что тяжелые экономические проблемы Ирана являются прямым результатом его политики.

"Иран был, как вы знаете, на грани банкротства. Они не финансировали ХАМАС и не финансировали ничего," - сказал он. В свете апрельской атаки Ирана на Израиль ракетами и беспилотниками и и ожидаемого повторного нападения в августе Трамп заявлял, что "это никогда бы не произошло, если бы я был президентом".

США и Китай

Во время президентства Дональда Трампа наиболее обсуждаемой и, наверно, самой масштабной темой внешней политики США выступал Китай. Республиканец на протяжении четырех лет вел против КНР "торговую войну", и геополитические/экономические противоречия двух стран не разрешились даже при более мягком подходе Байдена. Чего ждать на этом треке?

На протяжении четырех лет работы сенатором от Калифорнии, с 2017 по 2021 год, Харрис резко критиковала Трампа за его подход к Китаю. Во время дебатов с вице-президентом Майком Пенсом в 2020 году она заявила, что Трамп "проиграл эту торговую войну." Она отметила, что его тарифы нанесли ущерб экономике США, не изменив при этом отношений страны с Китаем.

В то же время Харрис выступает за сдерживание Китая. В качестве сенатора она работала над законодательством, направленным на поддержку прав человека в Гонконге. В сентябре 2022 года она заявила, что будет "продолжать поддерживать самооборону Тайваня в соответствии с нашей давней политикой". Харрис провела краткую встречу с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите АТЭС в 2022 году, где призвала его сохранять каналы связи открытыми, чтобы ответственно управлять соперничеством между двумя нациями.

Трамп занимал жесткую позицию по отношению к Китаю, сосредоточив свою политику в отношении Пекина на введении тарифов до 60% на китайские товары. Он выступает за новые ограничения на китайскую инфраструктуру, находящуюся в США, и предлагает создать щит противоракетной обороны. Его соратник Вэнс утверждает, что политика, поддерживаемая Байденом и другими "потерявшими связь с реальностью политиками" в Вашингтоне, наводнила США дешевыми китайскими товарами и иностранной рабочей силой.

Вэнс также заявил Fox News, что Китай - это "истинная проблема" для США, так как представляет собой "самую большую угрозу".

Что касается американской поддержки Тайваня, Трамп сказал, что остров должен платить за свою защиту, сравнив США со страховой компанией и утверждая, что Тайвань ничего не предоставляет Вашингтону. "Я хорошо знаю людей, глубоко их уважаю. Они забрали примерно 100% нашего бизнеса с чипами. Я считаю, что Тайвань должен нам платить за защиту," — сказал он в интервью Bloomberg Businessweek.

США и НАТО

Еще одним важным компонентом внешней политики США являются традиционно союзнические отношения со странами НАТО. Харрис является сторонником сильной поддержки НАТО, утверждая, что Вашингтон никогда не откажется от своих обязательств перед альянсом. "В более широком смысле НАТО является центральным элементом нашего подхода к глобальной безопасности. Для президента Байдена и для меня наша священная приверженность НАТО остается железной," - сказала она на последней Мюнхенской конференции. Она также не ставит под сомнения союзнические связи США и с другими партнерами, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе.

Трамп, в свою очередь, неоднократно утверждал, что несколько стран НАТО не выполнили финансовые обязательства в рамках альянса. Харрис сильно критиковала замечания Трампа о странах НАТО, которые не соответствуют целевому показателю расходования на оборону в 2%. В феврале Трамп заявил, что, когда был президентом, он предупреждал, что не будет вмешиваться в случае российской атаки на союзников, которые не выполняли финансовые обязательства перед НАТО.

Чего ждать Южному Кавказу?

Если говорить о регионе Южного Кавказа, то президентство Трампа более предпочтительно для Грузии и Азербайджана. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе говорил, что победа Трампа быстро разрешит украинский конфликт, что будет полезно и для его страны. Во время последней встречи с конгрессменами в Тбилиси Кобахидзе заявил, что отношения стран могут улучшиться в следующим году, видимо, в расчете на победу Трампа. Поводов к оптимизму у Грузии при нынешнем правительстве было мало из-за постоянной критики закона об иноагентах и последовавших за его принятием санкций.

У Азербайджана традиционно лучше складываются отношения с американскими президентами-республиканцами. В декабре 2023 года, после того, как в Госдепе под надуманными предлогами раскритиковали политику Баку по Карабаху и объявили о временном замораживании контактов на высшем уровне, президент Ильхам Алиев заявил, что США свели на нет отношения с Азербайджаном. Администрация Байдена придерживается скорее проармянских позиций и укрепляет связи с прозападным режимом премьер-министра Никола Пашиняна. Так что, если победит Харрис, заданный тренд будет продолжаться.

Что касается Турции, то при руководстве Байдена правительство Эрдогана переживало большое давление на себя из-за внутриполитических вопросов. Белый дом не скрывал симпатию к турецкой оппозиции, видя в ней надежду на смену власти в Анкаре. При правлении Трампа, впрочем, тоже не все было гладко. Именно тогда Турцию вывели из программы разработки истребителей F-34, а Трамп из-за турецкой операции против курдских боевиков обещал "разрушить турецкую экономику". Однако разница между Харрис и Трампом в том, что республиканец - сторонник Realpolitik, и Эрдогану договориться с ним будет проще, чем с теми, кто заинтересован в уходе действующего турецкого руководства.