Вестник Кавказа

Трамп: вопрос о дебатах с Харрис улажен

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Трамп передал, что уладил вопрос о месте и времени дебатов с Камалой Харрис. Вице-президент еще не дала свой комментарий.

Бывший президент США и нынешний кандидат на пост руководителя страны от партии республиканцев Дональд Трамп отметил, что уладил вопрос с телеканалом Fox News по поводу дебатов с Камалой Харрис, выдвигающейся от демократов, передал в своих социальных сетях бизнесмен.

Трамп передал, что дата мероприятия - четвертое сентября. Харрис еще не давала комментариев по этому поводу.

«Я договорился с Fox News о проведении дебатов с Камалой Харрис в среду, 4 сентября <...> Дебаты Fox News пройдут в Великом Содружестве Пенсильвании, на площадке в районе, который еще будет определен»

- Дональд Трамп

Бывший руководитель США хочет, чтобы в зале были зрители. Они отсутствовали на дебатах между ним и Джо Байденом, когда тот еще не отказался от участия в президентской гонке.

Изначально дебаты Трампа и Харрис должны были пройти на 6 дней позже на АВС, однако республиканец отметил, что ему не нравится площадка проведения и выбрал новую дату и другой телеканал. До этого, Харрис отметила, что готова к дебатам со своим оппонентом. Также она набрала достаточно голосов, чтобы выдвигаться на пост главы государства.

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