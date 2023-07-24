Опубликовано: 11:30, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Центральное телевидение Китая

Месяц назад Блинкен посетил Пекин с целью нормализации отношений США и Китая. Результаты этой поездки не стали прорывными, но ясно одно: Вашингтон не хочет, чтобы существующая конкуренция переросла в конфликт.

Избежать возможного конфликта - такова главная задача США в переговорах с КНР, рассказал в интервью CNN американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы работаем над тем, чтобы внести некоторую стабильность в отношения, заложить основу, чтобы конкуренция не переросла в конфликт"

– Блинкен

Он отметил, что американо-китайский конфликт не был бы в интересах Вашингтона, или интересах Пекина, или "в чьих-либо еще".

Сейчас американская сторона, по словам Блинкена, работает над тем, чтобы усилить "каналы связи" с Китаем. Так, месяц назад госсекретарь с первым за 5 лет визитом побывал в Пекине. Китайская сторона констатировала - отношения двух стран находятся на критически низком уровне. Блинкен, чей визит должен был способствовать стабилизации отношений, сделал в интервью следующее заявление:

"Я дал ясно понять китайским коллегам: мы будем продолжать делать и говорить те вещи, которые Китаю не нравятся, до тех пор, пока они будут продолжать делать и говорить вещи, которые не нравятся нам"