Вестник Кавказа

Китай и США отказались от военных действий

Флаг Китая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Соединенные Штаты и КНР заявили о недопустимости перерастания конкуренции в военные действия. Стороны выразили приверженность сотрудничеству на основе открытого диалога.

Вашингтон и Пекин считают недопустимым развязывание военных действий между странами. В частности, об этом говорил помощник главы американской администрации и министр иностранных дел Китая.

«Несмотря на конкуренцию между США и Китаем, обоим государствам необходимо предотвратить ее перерастание в конфликт или конфронтацию»

– Джейк Салливан

Также стороны отметили, что Китая и США не только конкуренты, но и партнеры. В частности, был отмечен прогресс в восстановлении связей между оборонными ведомства ми двух стран. 

Кроме того, одной из сфер сотрудничества является сфера развития искусственного интеллекта. В ходе разговора собеседники подтвердили приверженность сотрудничеству и открытому диалогу.

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