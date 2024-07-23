Трамп: США важно общаться с Россией

Дональд Трамп заявил, что Вашингтону следует поддерживать отношения с Москвой. Он отметил, что, будучи президентом США, хорошо ладил с Владимиром Путиным.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший лидер страны с 2017 по 2021 годы Дональд Трамп заявил о важности поддерживать отношения с Россией, Китаем и КНДР.

Он отметил, что хорошие отношения с лидерами государств – это хорошо, а не плохо. Трамп подчеркнул, что Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын находятся "на вершине своей игры".

Помимо этого, кандидат в президенты сообщил, что очень хорошо ладил с российским лидером и часто обсуждал с ним Украину. Он считает, что ситуация не обострилась бы, если бы не Джо Байден

Как Трамп будет налаживать диалог с Россией?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие у Дональда Трампа будут возможности для восстановление постоянных контактов Вашингтона с Москвой в случае его победы на президентских выборах.

"У Трампа будет достаточно полномочий, чтобы лично восстановить прямые контакты с российским руководством. В Америке уже известны примеры, когда избранные президенты, не дожидаясь инаугурации, начинали вести внешнеполитическую деятельность – так делали Ричард Никсон и Рональд Рейган. Полномочий у них до инаугурации не было, де-юре это было нарушением американского законодательства, но все всё понимают: власть сменилась, так зачем терять время на бюрократические проволочки? Так что Дональд Трамп сможет позвонить в Москву и предложить возобновить диалог в тот же момент, как объявят о его победе на выборах", - прежде всего сказал он.

"На сегодняшний день никакого диалога по существу нет. Всегда остаются секретные контакты по линии спецслужб, что показал недавний обмен заключенными, но официальный политический диалог отсутствует. Администрация Трампа может этот процесс инициировать, афишируя, что речь идет не о тайных переговорах вдали от посторонних глаз, а об открытом разговоре о состоянии российско-американских отношений. США в этом заинтересованы, в том числе, чтобы выяснить, какие позиции по двусторонним связям занимается сейчас российское руководство – за годы разрыва контактов при администрации Байдена незнание мотивов Москвы стало одной из проблем американской внешней политики", - сообщил Владимир Васильев.

При этом американист подчеркнул, что добиться быстрых значительных результатов Трамп не сможет так же, как не смог Байден. "Когда администрация Байдена пришла в Белый дом в январе 2021 году, она решила, что очень быстро перевернет внешнеполитическую страницу деятельности Трампа. В первый же день США вернулись в Парижские соглашения по климату – однако все остальное оказалось очень большой проблемой. За четыре года пребывания у власти Трампа ситуация во внешнем мире слишком сильно изменилась по сравнению с январем 2017 года, чтобы это можно было откатить назад. Та же проблема встанет перед Трампом и его окружение, что они, на мой взгляд, недооценивают. За четыре года пребывания у власти Байдена многое изменилось в Европе и вокруг Украины, и легко решить накопившиеся проблемы, как обещает Трамп, не выйдет", - обратил внимание он.

"За четыре годы изменились не только акценты в международной политике, но и вся ее конфигурация. Автоматического возвращения к 2020 году, когда еще президентом был Дональд Трамп, не может быть по определению. И даже сложно сказать, каким образом администрация Трампа будет решать весь корпус внешнеполитических проблем США. Если гипотетически в январе официально придет к власти администрация Трампа, ситуация будет точно такой же сложной с точки зрения достижения поставленных целей, как у администрации Байдена в 2021 году", - добавил Владимир Васильев.

Почему Трамп так много говорит о России?

Эксперт также объяснил, почему Дональд Трамп сделал обещания наладить диалог с Россией одной из важных составляющих его президентской кампании. "Самое первое – вопрос американской безопасности. Трамп не может не понимать, что администрация Байдена в оставшиеся месяцы до выборов 5 ноября и до инаугурации нового президента 20 января будет наращивать конфронтационную составляющую. Это показывают события, происходящие сейчас в Курской области. Действующие власти могут даже спровоцировать прямое столкновение России с войсками НАТО и непосредственно с США. Эта провокационная деятельность в нынешних условиях может поставить мир на грань очень серьезного конфликта. Трамп это прекрасно понимает, может быть, по образцу кубинского кризиса октября 1962 года, и обещает предотвратить", - отметил он.

"Во-вторых, это вопрос государственных расходов США. Трамп подчеркивает, что затраты США на поддержание украинского конфликта, а речь идет о сотнях миллиардов долларов, являются непомерными и напрасными. Он называет их пустопорожней тратой средств, которые могут быть направлены на решение внутренних американских проблем, нарастающих подобно снежному кому. Так он лишний раз обращает внимание избирателей на неэффективность и некомпетентность администрации Байдена, которая иностранным или внешнеполитическим приоритетам придает гораздо большее значение, нежели внутренним", - продолжил Владимир Васильев.

"В-третьих, для Трампа главный внешнеполитический приоритет – это сдерживание и противодействие Китаю. Китайская экономика растет, вес и влияние Китая в мире увеличиваются, причем в тихоокеанском регионе, традиционно более значимом для США, чем Европа. Американцы оценивают события в этом регионе как гораздо более опасные, чем происходящее в Европе или на Ближнем и Среднем Востоке. И Трампа, может быть, хочет оттащить Россию от Китая. При Байдене США постоянным давлением и провокациями против России добились только усиления стратегического сближения Москвы и Пекина, чего Трамп хотел бы избежать любой ценой. На пути его приоритетной внешнеполитической стратегии стоит проблема Украины, по-прежнему не решенная, следовательно, Дональд Трамп будет стремится ее закрыть как можно быстрее", - прогнозирует американист.

"В-четвертых, Трамп отвечает на запрос избирателей. В Америке сформировался запрос на мирное урегулирование конфликтов, поскольку американцы хотят чувствовать себя в большей безопасности, чем сейчас. Постоянные войны, будь то в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке, не создают ощущение у американцев, что Америка живет в относительно безопасном мире. Наоборот, некая опасность мировой катастрофы все больше и больше увеличивается. И поэтому тоже Трамп все время возвращается к теме России и Украины. В беседе с Илоном Маском он тоже эту мысль развил, понимая, что украинский конфликт противоречит интересам всего американского бизнеса, кроме ВПК, ведь заморские авантюры ослабляют научно-технический потенциал США. Долгосрочная стратегия научно-технического развития США исключает ведение затяжных и дорогостоящих войн. Поэтому без обещаний диалога с Москвой Трампу в избирательной кампании не обойтись никак", - заключил Владимир Васильев.