"Азимут" будет летать из Сочи в Нижневартовск с посадкой в Магасе 

С начала лета Сочи и Нижневартовск свяжет еще один дополнительный рейс, который будет выполнять российская авиакомпания "Азимут" – он заработает с 6 июня.

Уже в первый четверг лета, 6 июня, в полет из Сочи отправится дополнительный авиарейс компании "Азимут" – современный авиалайнер будет раз в неделю летать из города-курорта в Нижневартовск, информирует пресс-служба авиаперевозчика.



Еще одна отличительная особенность нового авиарейса - промежуточная посадка в международном аэропорту Магаса, столицы Ингушетии, передает "АиФ-Юг".



Полеты будут выполняться по четвергам. Из Сочи авиалайнер SSJ-100 будет вылетать в 09:05, а обратно из Нижневартовска – в 18:40 по местному времени.



Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что аэропорт "Домодедово" запускает дополнительные рейсы в Сочи. Новые рейсы введут несколько авиакомпаний. В частности, "Уральские авиалинии" введут 21 дополнительный рейс, а Nord Star и S7 запустят по одному новому рейсу.