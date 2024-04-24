Вестник Кавказа

"Азимут" будет летать из Сочи в Нижневартовск с посадкой в Магасе 

"Азимут" будет летать из Сочи в Нижневартовск с посадкой в Магасе 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала лета Сочи и Нижневартовск свяжет еще один дополнительный рейс, который будет выполнять российская авиакомпания "Азимут" – он заработает с 6 июня. 

Уже в первый четверг лета, 6 июня, в полет из Сочи отправится дополнительный авиарейс компании "Азимут" – современный авиалайнер будет раз в неделю летать из города-курорта в Нижневартовск, информирует пресс-служба авиаперевозчика. 
  
Еще одна отличительная особенность нового авиарейса - промежуточная посадка в международном аэропорту Магаса, столицы Ингушетии, передает "АиФ-Юг". 
  
Полеты будут выполняться по четвергам. Из Сочи авиалайнер SSJ-100 будет вылетать в 09:05, а обратно из Нижневартовска – в 18:40 по местному времени. 
  
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что аэропорт "Домодедово" запускает дополнительные рейсы в Сочи. Новые рейсы введут несколько авиакомпаний. В частности, "Уральские авиалинии" введут 21 дополнительный рейс, а Nord Star и S7 запустят по одному новому рейсу. 

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