Азербайджанская армия отпраздновала День Кяльбаджара

В Азербайджанской армии прошли торжественные мероприятия по случаю Дня города Кельбаджар.

Город Кельбаджар отмечает день города. По этому случаю в одном из подразделений азербайджанской армии, расположенном на территории Кельбаджарского района, было проведено торжественное мероприятие.

«Военнослужащие минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Отечества, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики»

– пресс-служба Министерства обороны

В ходе торжественного мероприятия выступили военнослужащие армии Азербайджана. Отмечалось, что День города Кельбаджар празднуется в каждом уголке республики, в том числе на освобожденных территориях.

Выступавшие также подчеркивали важность проведения подобных мероприятий с точки зрения увековечения исторической победы, одержанной в Отечественной войне.

Также военнослужащие заявили о том, что гордятся тем, что служат в азербайджанской армии, особенно в подразделениях на освобожденных территориях.