Вестник Кавказа

Пять арсеналов оккупационных войск Армении найдены в Азербайджане

Гранатомет
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Несколько схронов с оружием армянских оккупантов за прошедшую неделю нашил в Карабахе и Восточном Зангезуре азербайджанские полицейские. Всего в них оказалось 27 единиц огнестрельного оружия и более 4 тыс патронов, а также десятки гранат и 5 минометных снарядов.

Сегодня Министерство внутренних дел Азербайджана отчиталось об обнаружении еще пяти складов вооружений, нелегально ввезенных на территорию республики оккупационными силами Армении в годы Карабахской войны. На протяжении почти четырех лет после завершения войны азербайджанские силовики продолжают еженедельно находить на освобожденных территориях арсеналы оккупантов.

Один из них располагался в городе Ханкенди. Там нашли 18 единиц огнестрельного оружия – пистолеты, винтовки и автоматы, 29 гранат, 2 минометных снаряда, свыше ста магазинов для патронов и почти 3,5 тыс патронов.

Более мелкие схроны найдены на территориях Джебраильского, Кельбаджарского, Ходжавендского и Ходжалинского районов. Так, в горах Кельбаджара боевики спрятали автомат и 417 патронов, а также шесть гранат. Неподалеку от Ходжалы нашли 4 единицы огнестрельного оружия – пистолет, автомат и винтовки вместе с гранатой, тремя минометными снарядами и 30 патронами.

Рядом с Джебраилом были спрятаны винтовка и автомат с 112 патронами. В Ходжавендском районе обнаружены два автомата и 102 патрона к ним.

"Непрерывно продолжается процесс обнаружения и обезвреживания остатков войны, источников опасности. Работа по очистке региона от боеприпасов, взрывчатых веществ является одним из основных направлений деятельности привлекаемых на службу сотрудников органов внутренних дел"

– МВД Азербайджана

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