Армения обстреляла Азербайджан во время визита Путина в Баку

В воскресенье поздно вечером позиции армии Азербайджана в Кельбаджарском направлении были обстреляны со стороны Армении, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.
«18 августа примерно в 23:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, расположенные в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района»
– оборонное ведомство Азербайджана
В министерстве уточнили, что азербайджанской стороной были реализованы адекватные ответные меры в указанном направлении.
Напомним, что накануне вечером обстрел по азербайджанским позициям также был произведен в направлении Нахчывана.
В Баку с официальным двухдневным визитом находится российский лидер Владимир Путин, в рамках визита между Россией и Азербайджаном будет подписан ряд документов.