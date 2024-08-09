Вестник Кавказа

Армения обстреляла Азербайджан во время визита Путина в Баку

Армения обстреляла Азербайджан во время визита Путина в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минобороны Азербайджана сообщает о ночном обстреле, который армянские военные провели в направлении Кельбаджарского района. ВС Азербайджана предприняли ответные меры. Провокация произошла на фоне визита в Азербайджан российского президента.

В воскресенье поздно вечером позиции армии Азербайджана в Кельбаджарском направлении были обстреляны со стороны Армении, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

«18 августа примерно в 23:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, расположенные в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района»

– оборонное ведомство Азербайджана

В министерстве уточнили, что азербайджанской стороной были реализованы адекватные ответные меры в указанном направлении.

Напомним, что накануне вечером обстрел по азербайджанским позициям также был произведен в направлении Нахчывана.

В Баку с официальным двухдневным визитом находится российский лидер Владимир Путин, в рамках визита между Россией и Азербайджаном будет подписан ряд документов.

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