В Азербайджане отмечают День города Кельбаджар

Жители Азербайджана празднуют сегодня День города Кельбаджар. Он находился под оккупацией на протяжении 27 лет.

В субботу, 25 ноября, исполняется ровно три года с момента освобождения от оккупации азербайджанского города Кельбаджар.

Освобождение Кельбаджарского района произошло политическим путем. В ходе Отечественный войны Азербайджана, длившейся в течение 44 дней, Армения была вынуждена капитулировать и подписала соответствующий акт. Согласно трехстороннему заявлению, заключенному лидерами России, Азербайджана и Армении, 25 ноября вооруженные силы Армении покинули Кельбаджарский район. Таким образом, от оккупации, продолжавшейся 27 лет, были освобождены 147 населенных пунктов, включая сам город Кельбаджар.

В июле 2023 года президент Азербайджана подписал распоряжение, которым учредил дни городов, которые находятся на территории освобожденных от оккупации районов. Согласно документу, 25 ноября было объявлено Днем города Кельбаджар.

Кельбаджарский район находился под оккупацией с апреля 1993 года. За это время вынужденными переселенцами стали более 53 тыс азербайджанцев. Погибло 55 военнослужащих и свыше 500 мирных жителей. Еще более 300 человек были либо взяты в плен, либо пропали без вести. После оккупации города Совбезом ООН была принята резолюция под номером 822, требующая освобождения Кельбаджарского и других районов АР от оккупации, однако она так и не была выполнена.