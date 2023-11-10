Агдеринский район снова появится в Азербайджане

В составе Азербайджана создадут, а точнее, воссоздадут новый район. Он возникнет на освобожденных от оккупации территориях.
Агдеринский район после более чем 30-летнего перерыва снова появится на карте Азербайджана.
Как передает АПА, соответствующий законопроект рассмотрит парламент АР. Он был внесен в законодательный орган по представлению главы государства.
Новый район будет состоять из частей трех других:
- Кельбаджарского,
- Тертерского,
- Агдамского районов.
Напомним, Агдеринский район перестал существовать в 1992 году.
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