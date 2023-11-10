Вестник Кавказа

Агдеринский район снова появится в Азербайджане

Агдеринский район снова появится в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В составе Азербайджана создадут, а точнее, воссоздадут новый район. Он возникнет на освобожденных от оккупации территориях.

Агдеринский район после более чем 30-летнего перерыва снова появится на карте Азербайджана.

Как передает АПА, соответствующий законопроект рассмотрит парламент АР. Он был внесен в законодательный орган по представлению главы государства.

Новый район будет состоять из частей трех других:

Напомним, Агдеринский район перестал существовать в 1992 году.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
2025 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы