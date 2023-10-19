Азербайджан отмечает День Агдама

В Азербайджанской Республике отмечают трехлетие освобождения Агдама от армянской оккупации.

Три года назад 20 ноября оккупационные силы Армении покинули территорию Агдамского района после капитуляции Еревана в Карабахской войне, и армия Азербайджана смогла войти в город без кровопролития. Флаг АР спустя 27 лет оккупации вновь стал развеваться в Агдаме.

Власти Азербайджана подсчитали, что за время оккупации населенному пункту был нанесен урон в размере свыше $13 млрд.

В июле 1993 года армия Армении захватила большую часть Агдамского района и сам город. За годы оккупации армянскими военными были разрушены, сожжены и разграблены больницы, школы, детские сады и дома мирных жителей. Были уничтожены памятники и городские кладбища.

Сейчас власти Азербайджанской Республики заново отстраивают город. В планах у администрации, разместить его на 1750 гектарах земли, а в его окрестностях будут высажены сады площадью 2450 га.

Жители города будут проживать в частных и многоквартирных домах. Планируется, что большая часть горожан разместится в многоэтажных постройках. Также власти возведут не менее 20 школ и детских садов.

Кроме этого, власти развивают промышленную отрасль в районе. В частности, сейчас на стадии разработки находится проект по возведению Агдамского промышленного парка. Там будут созданы предприятия пищевого производства, агропромышленные компании, сервисные и строительные комплексы.

Три года возрождению Агдама

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли рассказал о том, что было сделано в Агдаме в течение трех лет после оккупации.



"Проделана огромная работа, учитывая, что город попросту не существовал на момент освобождения – оккупанты разрушили и вывезли по кирпичу все здания в Агдаме. 20 ноября 2020 года в нем не было ничего, кроме мечети, использовавшейся захватчиками как наблюдательный пункт. На сегодняшний день в Агдам проведена современная автотрасса, в городе активно строится жилой массив. И там уже работают предприятия в специально созданной свободной экономической зоне. Начинается строительство железной дороги", - сообщил он.



"После восстановления Агдам будет очень важным экономическим центром Карабаха и в целом Азербайджана. В нем будет активно развиваться промышленный кластер, а в Агдамском районе – аграрный сектор, поскольку там хорошие условия для сельского хозяйства. В советское время Агдам являлся важным экономическим центром Карабаха, и эта роль будет ему возвращена, он станет драйвером развития региона. Пока еще он не заселен, но в скором времени и население сможет вернуться в родной город", - отметил Эмин Гарибли.



Экономист добавил, что Агдам позиционируется также как логистический центр. "Агдам – это транспортный узел, через который будут проходить грузоперевозки и в Ханкенди, и в Шушу. Город расположен в равнинной местности, и местные природные ресурсы позволяют производить дешевую "зеленую" энергетику. В целом в проектах возрождения Карабаха и Восточного Зангезура Агдаму как традиционному торговому центру региона уделяется большой внимание – поэтому именно там была учреждена свободная экономическая зона", - подчеркнул доцент UNEC.



"Надо еще отметить, что Агдам был одним из наиболее населенных районов Карабаха, поэтому тоже ему уделяется особенное внимание властей. Также он ближе к другим регионам Азербайджана. И сегодня в Азербайджане трудолюбивые люди, которые склонны к предпринимательству, с интересом наблюдают за процессом восстановления Агдама. Думаю, там процесс возрождения будет идти особенно интенсивно", - заключил Эмин Гарибли.