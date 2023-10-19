В Агдаме к концу 2024 года появятся автовокзал и ж/д комплекс

Строительство объектов транспортной инфраструктуры в Агдаме планируется закончить до начала 2025 года. Сейчас дорога к населенному пункту находится на стадии завершения.
Правительство Азербайджана планирует закончить строительство ж/д комплекса и автовокзала в Агдаме к концу 2024 года. Об этом рассказал чиновник представительства президента в Карабахе Башир Гаджиев на проходящей сейчас в Баку "Каспийской строительной неделе".
Гаджиев отметил, что сейчас маршрут Барда – Агдам практически полностью достроен. Его протяженность составляет 44 км. Кроме строительства дорог правительство страны продолжает реализовывать планы по возведению домов в Агдаме и прилегающих населенных пунктах.
"Земляные работы уже начались в селах и жилых кварталах Агдама, а вскоре начнется строительство домов в селах Сарыджалы, Кенгерли и Хыдырлы. Другие села находятся в процессе проектирования"
– Башир Гаджиев