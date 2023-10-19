РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Агдаме к концу 2024 года появятся автовокзал и ж/д комплекс

В Агдаме к концу 2024 года появятся автовокзал и ж/д комплекс
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Строительство объектов транспортной инфраструктуры в Агдаме планируется закончить до начала 2025 года. Сейчас дорога к населенному пункту находится на стадии завершения.

Правительство Азербайджана планирует закончить строительство ж/д комплекса и автовокзала в Агдаме к концу 2024 года. Об этом рассказал чиновник представительства президента в Карабахе Башир Гаджиев на проходящей сейчас в Баку "Каспийской строительной неделе".

Гаджиев отметил, что сейчас маршрут Барда – Агдам практически полностью достроен. Его протяженность составляет 44 км. Кроме строительства дорог правительство страны продолжает реализовывать планы по возведению домов в Агдаме и прилегающих населенных пунктах. 

"Земляные работы уже начались в селах и жилых кварталах Агдама, а вскоре начнется строительство домов в селах Сарыджалы, Кенгерли и Хыдырлы. Другие села находятся в процессе проектирования"

– Башир Гаджиев

Названы сроки возвращения жителей в Шушу и Агдам

Названы сроки возвращения жителей в Шушу и Агдам

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
785 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version