Названы сроки возвращения жителей в Шушу и Агдам

Власти Азербайджана рассказали о сроках возвращения граждан АР в Шушу и в Агдам.
Возвращение в Шушу
По словам спецпредставителя президента Азербайджана в Шушинском районе Айдына Керимова, возвращение в Шушу начнется уже в первом квартале будущего года.
Он подчеркнул, что в город вернутся порядка 400 семей.
"В ближайшее время начнется масштабный процесс строительства дорожной инфраструктуры. Кроме того, в настоящее время продолжается процесс строительства социальных объектов"
– Айдын Керимов
Возвращение в Агдам
Начало возвращения в Агдам запланировано на середину 2025 года. В те же сроки начнется возвращение в расположенные рядом села, сообщил спецпредставитель президента на освобожденных от оккупации территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.
Он также рассказал о ходе масштабных строительных работ в Агдаме.
"Уже заложен фундамент трех кварталов, в двух из которых начаты работы. Фундаменты еще трех кварталов будут заложены в ближайшее время. Все эти строительные работы начнутся в начале следующего года"
– Эмин Гусейнов
Сколько человек вернутся на освобожденные земли Азербайджана?
Эмин Гусейнов добавил также, что к 2026 году на освобожденные территории АР будут переселены порядка 34,5 тыс семей, то есть в общей сложности 140 тыс человек.
"Под руководством Президента Ильхама Алиева была утверждена I Государственная программа Великого возвращения, в соответствии с которой уже в нескольких населенных пунктах наши бывшие вынужденные переселенцы вернулись и поселились на родных землях. Этот процесс продолжается"
– спецпредставитель президента