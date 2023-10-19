Названы сроки возвращения жителей в Шушу и Агдам

Опубликовано: 12:30, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Граждане Азербайджана начнут возвращаться в Шушу уже в начале 2024 года. Начало возвращения в Агдам запланировано на середину 2025 года.

Власти Азербайджана рассказали о сроках возвращения граждан АР в Шушу и в Агдам.

Возвращение в Шушу

По словам спецпредставителя президента Азербайджана в Шушинском районе Айдына Керимова, возвращение в Шушу начнется уже в первом квартале будущего года.

Он подчеркнул, что в город вернутся порядка 400 семей.

"В ближайшее время начнется масштабный процесс строительства дорожной инфраструктуры. Кроме того, в настоящее время продолжается процесс строительства социальных объектов"

– Айдын Керимов

Возвращение в Агдам

Начало возвращения в Агдам запланировано на середину 2025 года. В те же сроки начнется возвращение в расположенные рядом села, сообщил спецпредставитель президента на освобожденных от оккупации территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

Он также рассказал о ходе масштабных строительных работ в Агдаме.

"Уже заложен фундамент трех кварталов, в двух из которых начаты работы. Фундаменты еще трех кварталов будут заложены в ближайшее время. Все эти строительные работы начнутся в начале следующего года"

– Эмин Гусейнов

Сколько человек вернутся на освобожденные земли Азербайджана?

Эмин Гусейнов добавил также, что к 2026 году на освобожденные территории АР будут переселены порядка 34,5 тыс семей, то есть в общей сложности 140 тыс человек.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева была утверждена I Государственная программа Великого возвращения, в соответствии с которой уже в нескольких населенных пунктах наши бывшие вынужденные переселенцы вернулись и поселились на родных землях. Этот процесс продолжается"

– спецпредставитель президента