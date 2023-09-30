Возвращение в Шушу: город готовится принимать жителей

Опубликовано: 14:05, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В городе Шуша восстановлена часть зданий, до конца года будет готов первый жилой комплекс, после чего в кратчайшие сроки в Шушу смогут вернуться жители. Город сохранит исторический облик и зеленые зоны.

О возрождении города Шуша рассказал на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

Разработан эффективный план управления города Шуша, активно ведется строительство и восстановление объектов.

Шуша - не только культурная столица Азербайджана, она также имеет статус исторического заповедника, это будет отражено в архитектурном облике города.

"В жилых массивах города будут большие зеленые зоны. При строительстве учитываются все аспекты, особенно историческое значение культурной столицы"

– Керимов

Высотных зданий в Шуше не появится, будут проводиться работы по восстановлению исторических зданий и малоэтажных жилых домов, возводятся новые жилые массивы, вписывающиеся в облик города.

Первый жилой комплекс в Шуше будет готов в конце 2023 года, это позволит вернуться в родной город сотням семей, сообщил спецпредставитель.

"В кратчайшие сроки, мы в первую очередь обеспечим переселение около 400 семей в Шушу. А в следующем году начнется строительство еще одного жилого комплекса из 17 зданий"

– Керимов

Также в конце текущего года в эксплуатацию будет сдан один бутик-отель, работы еще на нескольких аналогичных объектах продолжатся.

Сейчас в Шуше восстанавливается центральная улица, открыть ее планируется в середине 2024 года. Масштабная реконструкция в городе затрагивает различные объекты.

"В городе насчитывается до 200 памятников истории и культуры. Часть из них была разрушена армянами. На данный момент восстановлено 15 исторических памятников и ведутся работы по восстановлению еще четырех"

– Керимов

Спецпредставитель президента АР также сообщил, что к первому кварталу 2024 года будет открыто шоссе, ведущее из Шуши до дороги в аэропорт Физули.