Шуша стала культурной столицей исламского мира

Опубликовано: 15:00, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шуша признана культурной столицей исламского мира на 2024 год. Решение единогласно приняли министры культуры исламского мира.

Культурная столица Азербайджана на 2024 год получила статус культурной столицы исламского мира.

В столице Катара состоялась 12-я конференция министров культуры исламского мира, на которой глава Минкультуры Азербайджана Адиль Керимли представил кандидатуру Шуши в программе ICESCO (Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры) "Культурная столица исламского мира".

Древний город считается колыбелью азербайджанской культуры, он является одним из центров исторической, культурной, общественно-политической жизни Азербайджана. Кроме того, Шуша - один из символов исламской цивилизации.

"2022 год в Азербайджане был объявлен годом города Шуша. С целью поддержки возрождения культурной жизни города были проведены музыкальные фестивали, дни поэзии, многочисленные местные и международные культурные мероприятия. Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила Шушу культурной столицей тюркского мира на 2023 год"

– министерство

На мероприятии в Дохе был показан видеоролик о Шуше, после чего участники встречи приняли решение.

"По единогласному мнению участников конференции Шуша была объявлена культурной ​​столицей исламского мира на 2024 год"

– министерство культуры Азербайджана

Тема конференции, проходящей в Дохе, "На пути к обновлению культурной деятельности в Исламском мире".