Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева нанесли визит в Кельбаджарский район

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева нанесли визит в Кельбаджарский район
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана и первый вице-президет Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приехали в Кельбаджарский район. Там их ждала насыщенная программа мероприятий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева прибыли в Кельбаджарский район, где их ждали различные мероприятия.

Они побывали на церемонии открытия ГЭС "Юхары Венг" на реке Тертер и электрической подстанции "Истису" в одноименном поселке. Там же они осмотрели санаторий.

Им показали продвижение работ как в тоннеле, так и на всей дороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису. Помимо этого, они побывали на строительных площадках местного комплекса с образовательным уклоном и модульной школы. Она должна открыть двери для учеников к концу этого года.

Ильхам Алиев заложил первый камень второго ЖК в Кельбаджаре и вместе с Мехрибан Алиевой посмотрел на результат работ в другом ЖК на более чем 500 семей.

Кроме того, они нанесли визит в Монастырский комплекс Худавенг.

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