Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева нанесли визит в Кельбаджарский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева прибыли в Кельбаджарский район, где их ждали различные мероприятия.
Они побывали на церемонии открытия ГЭС "Юхары Венг" на реке Тертер и электрической подстанции "Истису" в одноименном поселке. Там же они осмотрели санаторий.
Им показали продвижение работ как в тоннеле, так и на всей дороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису. Помимо этого, они побывали на строительных площадках местного комплекса с образовательным уклоном и модульной школы. Она должна открыть двери для учеников к концу этого года.
Ильхам Алиев заложил первый камень второго ЖК в Кельбаджаре и вместе с Мехрибан Алиевой посмотрел на результат работ в другом ЖК на более чем 500 семей.
Кроме того, они нанесли визит в Монастырский комплекс Худавенг.