Государственный визит Ильхама Алиева в Узбекистан завершился

Сегодня поздно вечером окончился государственный визит, который президент Азербайджана совершил в Узбекистан. В ходе него было в том числе подписано Соглашение о союзных отношениях между Баку и Ташкентом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев завершил государственный визит в Узбекистан.

В его честь в Ташкентском международном аэропорту Ислама Каримова, где развевались государственные флаги АР и РУз, выстроился почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву провожал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В церемонии участвовали и другие официальные лица.

Ранее сегодня вечером в Ташкенте прошел совместный гала-концерт, в котором участвовали азербайджанские и узбекские мастера искусства. На нем присутствовали Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, первая леди Зироатхон Мирзиеева и их дочь Саида Мирзиеева.

Затем от имени президента Узбекистана и его супруги состоялся государственный прием в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Напомним, Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Ташкент накануне. Сегодня состоялись переговоры между главами государств. По их итогам в том числе было подписано Соглашение о союзных отношениях, из которого следует, что с сегодняшнего дня Азербайджан и Узбекистан являются союзниками.