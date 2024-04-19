Азербайджан вошел в Глобальный совет по устойчивому туризму

Азербайджанское агентство по туризму вошло в состав Глобального совета по устойчивому туризму. Это поможет развитию туристической индустрии в Азербайджане.

Глобальный совет по устойчивому туризму (GSTC) расширился, в его ряды вошло Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Решение о принятии Азербайджана в организацию было принято на конференции "Устойчивый туризм" в Стокгольме.

Глобальный совет по устойчивому туризму и Бюро туризма Азербайджана также подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевает поддержку развития устойчивого туризма, а также применение критериев GSTC на национальном уровне.

Участие в Глобальном совете позволит стимулировать совместную деятельность с участием азербайджанских партнеров в индустрии туризма, повысит роль страны в реализации устойчивых и фундаментальных изменений в мировой индустрии туризма, а также поспособствует устойчивому развитию местной индустрии туризма посредством маркетинговых кампаний, отметил гендиректор Бюро туризма Азербайджана Флориан Зенгстшмид на мероприятии.

Глобальный совет по устойчивому туризму существует с 2007 года, его цель - формирование "Глобальных критериев устойчивого туризма" совместно с ООН и другими международными организациями.