Туристический поток в Азербайджан в этом году бьет рекорды

Туристический поток в Азербайджанскую Республику значительно вырос за первые 3 месяца этого года. За это время в республику приехали более 500 тыс путешественников, что почти на 40%, чем в прошлом году.

Азербайджан пользуется большим спросом у зарубежных туристов. Только за январь-март этого года в республику приехали более 500 тыс путешественников и 171 страны, что почти на 40% больше такого же срока прошлого года. Такие данные опубликовал Государственный комитет статистики.

Больше всего в республику приезжали российские путешественники. Число граждан РФ от общего потока составило почти 29%.

На втором месте граждане Турции, их в Азербайджан приехало 19%.

Тройку лидеров по посещению Азербайджана замыкают граждане Ирана – почти 5%.

Отмечается, что также страну посещали из Грузии, Казахстана, Саудовской Аравии, Пакистана, ОАЭ и других стран.

Также сообщается, что за последний год на 1,7 раза увеличилось число путешественников из Евросоюза. В полтора раза увеличились визиты жителей Персидского залива и граждан стран СНГ на 31%.