Азербайджан стал популярнее среди иностранных туристов

Число путешественников из других стран увеличилось на 30% в Азербайджане. Чаще всего страну посещали российские туристы.

Туристы стали чаще выбирать Азербайджан в качестве места отпуска: с января по август республику посетили 1,3 млн иностранных путешественников, что на 30% больше прошлогодних показателей, рассказали в Государственном агентстве по туризму.

За один лишь август в страну въехало свыше 240 тыс туристов. Это на 20% больше, чем в 2023 году.

Откуда едут туристы в Азербайджан?

Больше всего в Азербайджане российских туристов. В июле их было около 63,3 тыс человек. Следом идут путешественники из Турции (34,1 тыс человек) и Индии (21,1 тыс человек)

Напомним, что пассажиропоток в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку также увеличился в сравнении с прошлым годом на 33%. С января по август он принял около 5 млн человек.