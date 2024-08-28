Вестник Кавказа

Азербайджан стал популярнее среди иностранных туристов

Азербайджан стал популярнее среди иностранных туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Число путешественников из других стран увеличилось на 30% в Азербайджане. Чаще всего страну посещали российские туристы.

Туристы стали чаще выбирать Азербайджан в качестве места отпуска: с января по август республику посетили 1,3 млн иностранных путешественников, что на 30% больше прошлогодних показателей, рассказали в Государственном агентстве по туризму.

За один лишь август в страну въехало свыше 240 тыс туристов. Это на 20% больше, чем в 2023 году.

Откуда едут туристы в Азербайджан?

Больше всего в Азербайджане российских туристов. В июле их было около 63,3 тыс человек. Следом идут путешественники из Турции (34,1 тыс человек) и Индии (21,1 тыс человек)

Напомним, что пассажиропоток в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку также увеличился в сравнении с прошлым годом на 33%. С января по август он принял около 5 млн человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1040 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Термальный кластер развивают в Адыгее

Термальный кластер развивают в Адыгее

Иностранная туристка погибла в ущелье в Грузии

Иностранная туристка погибла в ущелье в Грузии

Туристка сорвалась со скалы при попытке сделать селфи

Туристка сорвалась со скалы при попытке сделать селфи

Первая группа туристов из Ирана посетила Северный Кавказ

Первая группа туристов из Ирана посетила Северный Кавказ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы